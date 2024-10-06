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Van Bronckhorst Semih Kılıçsoy'u neden oynatmadığını açıkladı

Van Bronckhorst Semih Kılıçsoy'u neden oynatmadığını açıkladı

22:306/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Van Bronckhorst
Van Bronckhorst

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK beraberliği sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, yedek kalan Semih Kılıçsoy için çarpıcı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst puan kaybını değerlendirdi.


Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:
'Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu'

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı. 1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız."


'Elimizden geleni yapacağız'

"Güçlü takımlarla oynuyoruz. Milli takıma gitmeyenler için bir ara olacak. Milli aradan sonrası zor olacak. Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama Konyaspor maçıyla lige tekrar döneceğiz."


'Panik yapacak bir durum yok'

"Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz."


'Kendisine yardımcı oluyorum'

"Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."







#Giovanni van Bronckhorst
#Beşiktaş
#Gaziantep FK

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