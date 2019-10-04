Vedat Muriç'e kart çıkmadı rakip takım taraftarları tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında rakiplerine sert müdahalelerde bulundu. Başarılı oyuncuya bu pozisyonlar sonrasında kart çıkmaması sosyal medyada ezeli rakip takım taraftarlarını rahatsız etti.

İşte Vedat Muriç'e kart çıkmayan pozisyonlar;

Kosovalı futbolcu, Antalyaspor atağa çıkarken Diego Angelo'ya bu müdahaleyi yaptı. Hakem faul düdüğünü çalarken kart gösterme tercihinde bulunmadı.

Vedat Muriç, Diego Angelo'ya yaptığı hareketten sonra bu kez Antalyaspor'un bir diğer stoperi Bahadır'ın ayağına bastı. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda da kartına başvurmadı.