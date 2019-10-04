Vedat Muriç'e kart çıkmadı rakip takım taraftarları tepki gösterdi
SÜPER LİG

Vedat Muriç'e kart çıkmadı rakip takım taraftarları tepki gösterdi

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında Vedat Muriç'in rakiplerine yaptığı müdahalelere kart çıkmaması tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriç'in Antalyasporlu Diego Angelo'ya yaptığı müdahaleye kart çıkmaması tepkilere neden oldu.

Vedat Muriç'in Antalyasporlu Diego Angelo'ya yaptığı müdahaleye kart çıkmaması tepkilere neden oldu.

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında rakiplerine sert müdahalelerde bulundu. Başarılı oyuncuya bu pozisyonlar sonrasında kart çıkmaması sosyal medyada ezeli rakip takım taraftarlarını rahatsız etti.

İşte Vedat Muriç'e kart çıkmayan pozisyonlar;

Kosovalı futbolcu, Antalyaspor atağa çıkarken Diego Angelo'ya bu müdahaleyi yaptı. Hakem faul düdüğünü çalarken kart gösterme tercihinde bulunmadı.

Vedat Muriç'e kart çıkmayan pozisyon.
Vedat Muriç'e kart çıkmayan pozisyon.

Vedat Muriç, Diego Angelo'ya yaptığı hareketten sonra bu kez Antalyaspor'un bir diğer stoperi Bahadır'ın ayağına bastı. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda da kartına başvurmadı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

  • Eski hakem Erman Toroğlu, pozisyonlara dair "Hakem kötü. Vedat Muriqi kesin atılır. Ya 2 sarıdan atılır, ya direkt kırmızıdan atılır. Birinde adamın ayağına bastı." ifadelerini kullandı.

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