Vedat Muriç'in sözleşmesindeki detayı Hasan Kartal açıkladı
SÜPER LİG

Vedat Muriç'in sözleşmesindeki detayı Hasan Kartal açıkladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla 4 lig maçında 2 gol kaydetti.

Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla 4 lig maçında 2 gol kaydetti.

Fotoğraf: Orhan Akkanat / AA

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in son dönemde yurt dışından ünlü kulüplerin takibinde olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe'de başarılı olmasını isterim"

Kartal, "Vedat, Rizespor'a gelinceye kadar Türkiye'de oynadığı kulüplerde sportif ve ahlak yönünden harika bir sporcu olduğunu gösterdi. Bize geldi ve en iyi şekilde Rizespor'u temsil etti. Şimdi Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. Onun yurt dışında oynamasından son derece mutlu olurum ama benim isteğim, onun Fenerbahçe'de başarılı olması ve Fenerbahçe'yi bir yerlere taşımasıdır. İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır. Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler veya takip altında olması bizi çok mutlu ediyor. Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" diye konuştu.



"Yeni Vedat'lar hazırlıyoruz"


"Biz Rizespor olarak yeni Vedat'lar hazırlıyoruz" ifadesini kullanan Kartal, "Sezon sonu birçok futbolcumuza inanılmaz teklifler geleceğini şimdiden hissediyorum. Sezon sonu bazı futbolcularımıza dünyanın ünlü kulüplerinden teklifler gelecek. Ben ve arkadaşlarım kulüp yönetimini aldığımızda Rizespor sondan ikinciydi. Şimdi ise üstten ikinci durumda. Çok doğru işler yapıyoruz. Bununda meyvesini sattığımız futbolcuların Avrupa gündeminde yer almalarından belli oluyor" dedi.



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