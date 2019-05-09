SÜPER LİG

Vedat Muriqi için Fenerbahçe açıklaması

Rizesporlu Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe iddialarını cevaplarken, Kosovalı futbolcuyu Avrupa'dan isteyen takımı da açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Vedat Muriqi 14 golle krallık yarışında 4. sırada yer alıyor.

Vedat Muriqi 14 golle krallık yarışında 4. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan / AA

Bu sezon Süper Lig'de 14 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi hakkında transfer açıklaması geldi.

25 yaşındaki futbolcunun transfer süreciyle ilgili Radyospor'a konuşan Canatar'ın açıklamaları şöyle;

"Galatasaray iddiaları asılsız"

  • "Vedat’ın 5 yıldır temsilciyim. Giresunspor, Gençlerbirliği ve Rizespor’a transfer sürecinde birlikte hareket ettik. Vedat bu geçen süreçte üzerine koydu ve performansını artırdı. Vedat’la ilgili Galatasaray iddiası gündeme gelmedi. Rizespor’un bu hafta Galatasaray’la maçı var. Bu önemli maç öncesi böyle bir şey olamaz. Bu ne benim, ne Rizespor’un, ne Galatasaray’ın, ne de Vedat’ın ahlaki değerleriyle örtüşür. Bu iddialar tamamen asılsız."

"Fenerbahçe sordu"

  • "Vedat için Fenerbahçe’nin resmi bir teklifi olmadı. Fakat Fenerbahçe, Vedat’ın sözleşme şartları ve oyun yapısı hakkında bana sorular yöneltti. Tekrar diyorum; Fenerbahçe’den Vedat Muriqi için resmi teklif gelmedi. Böyle bir şey olursa ilk görüşme benimle değil Rizespor’la yapılacaktır."

"Toulouse teklif yaptı"


  • "Fransa’nın Toulouse kulübü Vedat Muriqi için transfer teklifini Rizespor’a iletti. Toulouse’un sportif direktörü Ali Rachedi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında Vedat’ı izledi ve beğendi. Vedat’ın bonservis ücretiyle ilgili bir bilgim yok."

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