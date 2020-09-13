TRANSFER

Vedat Muriqi Lazio'da: İmzayı yarın atacak

Fenerbahçe'nin transferi için Lazio ile görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, Roma’ya geldi.

Haber Merkezi AA
Vedat Muriqi, Lazio atkısıyla poz verdi.

Vedat Muriqi, Lazio atkısıyla poz verdi.

Muriqi, Lazio ile görüşmeler için İstanbul'dan hareket eden özel uçakla başkent Roma'nın Ciampino Havalimanı'na ulaştı. Futbolcuyu, Lazio kulübü yetkilileri karşıladı.

Havalimanına girişte Kovid-19 önlemleri gereği ateşi ölçülen ve pasaport kontrolünden geçen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, Lazio atkısıyla kendisini takibe gelen basın mensuplarına poz verdi.

Muric, kendisine "Hoş geldin" diyen basın mensuplarına da teşekkür etti.

Futbolcu, Roma'da yarın sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor.

Vedat Muriqi'den duygusal veda: Fenerbahçeli taraftarlar haklarını helal etsin
Vedat Muriqi'den duygusal veda: Fenerbahçeli taraftarlar haklarını helal etsin

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Kosovalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Lazio'nun stili bana çok uygun""Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm."Mega kulüplerde oynamak isterim""Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim.""Fenerbahçe taraftarına mesaj""Fenerbahçe taraftarı haklarını helal etsinler. Onlarla şampiyonluk yaşayamadık ama inşallah önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşabiliriz.""Hedefim kısa vadede dönmek değil ""Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'den başka takımda forma giyer misin yoksa başka takımda oynamam mı dersin?" sorusuna cevap veren Muriqi, "Çok iddialı bir cevap olur, futbol bu hiçbir zaman belli olmaz. Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileriye gitmek" ifadelerini kullandı.Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli olduFenerbahçe eski gözdesini istiyor

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