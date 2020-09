Vedat Muriqi'den duygusal veda: Fenerbahçeli taraftarlar haklarını helal etsin

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kosovalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Lazio'nun stili bana çok uygun"

"Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm.

"Mega kulüplerde oynamak isterim"



"Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim."

"Fenerbahçe taraftarına mesaj"

"Fenerbahçe taraftarı haklarını helal etsinler. Onlarla şampiyonluk yaşayamadık ama inşallah önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşabiliriz."

"Hedefim kısa vadede dönmek değil "

"Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'den başka takımda forma giyer misin yoksa başka takımda oynamam mı dersin?" sorusuna cevap veren Muriqi, "Çok iddialı bir cevap olur, futbol bu hiçbir zaman belli olmaz. Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileriye gitmek" ifadelerini kullandı.





Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun zamandır devam eden Vedat Muriqi pazarlığı sona erdi. Sarı-lacivertliler sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki golcü oyuncudan, yüklü bir miktar bonservis kazanacak.20 milyon euroİtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Vedat Muriqi pazar günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gidecek. Fenerbahçe bu transferden, bonuslar da dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euro kazanacak. Resmi bonservisin 17.5 milyon euro olacağı ve 2.5 milyon euro da bonus olacağı tahmin ediliyor.Vedat #Muriqi will fly to Rome on Sunday. Done deal to #Lazio from #Fenerbahce for €20M (bonuses included). 5-year contract. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020 5 yıllık anlaşmaKosovalı golcü oyuncunun transferinin bitiren Lazio, Vedat Muriqi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.Fenerbahçe KAP'a bildirdiFenerbahçe 9 Eylül Çarşamba günü KAP'a yaptığı açıklamada, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2020 Vedat Muriqi veda ettiVedat Muriqi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti. Muriqi paylaştığı fotoğrafa, "Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum" notunu düştü.