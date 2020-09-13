Vedat Muriqi'den duygusal veda: Fenerbahçeli taraftarlar haklarını helal etsin

Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi konuştu. Fenerbahçeli taraftarlardan helallik isteyen golcü oyuncu, Lazio'yu tercih etme nedenini de açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kosovalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Lazio'nun stili bana çok uygun"
"Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm.
"Mega kulüplerde oynamak isterim"
"Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim."
"Fenerbahçe taraftarına mesaj"
"Fenerbahçe taraftarı haklarını helal etsinler. Onlarla şampiyonluk yaşayamadık ama inşallah önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşabiliriz."
"Hedefim kısa vadede dönmek değil "
"Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'den başka takımda forma giyer misin yoksa başka takımda oynamam mı dersin?" sorusuna cevap veren Muriqi, "Çok iddialı bir cevap olur, futbol bu hiçbir zaman belli olmaz. Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileriye gitmek" ifadelerini kullandı.
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