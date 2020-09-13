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Vedat Muriqi'den duygusal veda: Fenerbahçeli taraftarlar haklarını helal etsin

Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi konuştu. Fenerbahçeli taraftarlardan helallik isteyen golcü oyuncu, Lazio'yu tercih etme nedenini de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol attı.

Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol attı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kosovalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Lazio'nun stili bana çok uygun"

  • "Herkese çok teşekkür ederim. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa affola. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm.

"Mega kulüplerde oynamak isterim"

  • "Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim."

"Fenerbahçe taraftarına mesaj"

  • "Fenerbahçe taraftarı haklarını helal etsinler. Onlarla şampiyonluk yaşayamadık ama inşallah önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşabiliriz."

"Hedefim kısa vadede dönmek değil "

"Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'den başka takımda forma giyer misin yoksa başka takımda oynamam mı dersin?" sorusuna cevap veren Muriqi, "Çok iddialı bir cevap olur, futbol bu hiçbir zaman belli olmaz. Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileriye gitmek" ifadelerini kullandı.


Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu
Vedat Muriqi transferinin sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun zamandır devam eden Vedat Muriqi pazarlığı sona erdi. Sarı-lacivertliler sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki golcü oyuncudan, yüklü bir miktar bonservis kazanacak.20 milyon euroİtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Vedat Muriqi pazar günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İtalya'ya gidecek. Fenerbahçe bu transferden, bonuslar da dahil olmak üzere toplamda 20 milyon euro kazanacak. Resmi bonservisin 17.5 milyon euro olacağı ve 2.5 milyon euro da bonus olacağı tahmin ediliyor.Vedat #Muriqi will fly to Rome on Sunday. Done deal to #Lazio from #Fenerbahce for €20M (bonuses included). 5-year contract. #transfers&mdash; Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020 Fenerbahçe'de Miha Zajc Genoa yolcusu: İşte sözleşme detayları5 yıllık anlaşmaKosovalı golcü oyuncunun transferinin bitiren Lazio, Vedat Muriqi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.Fenerbahçe KAP'a bildirdiFenerbahçe 9 Eylül Çarşamba günü KAP'a yaptığı açıklamada, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi&#39;nin transferi için İtalya&#39;nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2020 Fenerbahçe'de Muriqi yerine 3 aday: Seferovic, Berisha ve Antonio Vedat Muriqi veda ettiVedat Muriqi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti. Muriqi paylaştığı fotoğrafa, "Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum" notunu düştü.Galeri: Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe eski gözdesini istiyor
Fenerbahçe eski gözdesini istiyor

Vedat Muriqi’i Lazio’ya satan Fenerbahçe santrfor bölgesine 2 transfer yapmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetime verdiği raporda Vedat Muriqi tarzında, pivot özellikli bir forvet transferi yapılmasını istedi. Gündemde Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Hollandalı golcü Bas Dost var.Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak olarak kadroya katmayı planlıyor. Bas Dost’u Fenerbahçe’nin yanı sıra Club Brugge ve Benevento da transfer etmek istiyor.Umar Sadiq de gündemdeForvete iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin gündemine gelen diğer isim ise Partizan’ın 22 yaşındaki golcüsü Umar Sadiq.Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün transferi için Partizan ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve Nijerya Milli Takımı forması da giyen Umar Sadiq için Partizan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.Umar Sadiq bu sezon Partizan formasıyla 7 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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