Vedat Muriqi'nin maliyeti açıklandı

Karadeniz kulübünün başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Kartal, Kosovalı golcünün transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;
- "Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro civarında para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte 5 milyon euroyu bulur. Vedat Muriqi, 'Galatasaray'ı istiyorum' havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu kendisine söyledik. Fenerbahçe'den alacağımız oyuncuları teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz belirleyecek."
Geçtiğimiz sezon Rizespor'a 17 gol 8 asistlik katkıda bulunan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kaç gol atar? pic.twitter.com/vzxe9VRyHP
Geçtiğimiz sezon Rizespor'a 17 gol 8 asistlik katkıda bulunan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kaç gol atar? pic.twitter.com/vzxe9VRyHP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Temmuz 2019
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