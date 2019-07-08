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Vedat Muriqi'nin maliyeti açıklandı

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin transfer bedelini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Kulübü de Vedat Muriqi için teklifte bulunmuştu.

Galatasaray Kulübü de Vedat Muriqi için teklifte bulunmuştu.

Fotoğraf: MUSTAFA AKIN / DHA

Karadeniz kulübünün başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Kartal, Kosovalı golcünün transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

  • "Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro civarında para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte 5 milyon euroyu bulur. Vedat Muriqi, 'Galatasaray'ı istiyorum' havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu kendisine söyledik. Fenerbahçe'den alacağımız oyuncuları teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz belirleyecek."

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