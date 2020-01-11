Vedat Muriqi'ten öz eleştiri

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi ilk yarıdaki performansıyla ilgili öz eleştiri yaparken, "Fenerbahçe’de oynayan forvetin daha skorer olması gerekiyor. Pozisyonlara girdim, bazen çok basitlerini kaçırıp daha zorlarını attım. Çok daha fazla gol atabilirdim" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ligin ilk yarısında 10 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi ilk yarıdaki performansını yeterli görmüyor. Fenerbahçe’de oynayan forvetin daha skorer olması gerektiğini düşündüğünü belirten Kosovalı forvet, “İlk yarıda görev aldığım maçlarda çok fazla pozisyona girdim, bazen çok basitlerini kaçırıp daha zorlarını attım. Çok daha fazla gol atabilirdim. Fener- bahçe forveti girdiği pozisyonları değerlendirmek zorunda. Ben de daha fazla çalışıp, ikinci yarıda hem skor anlamında hem de oyun anlamında daha fazla takıma katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
“Ben gol kralı olmayayım da Fenerbahçe şampiyon olsun” diyen Vedat Muriqi, “Gol krallığını değil şampiyonluğu düşünüyorum. Gol kralı olup, Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu benim için bir şey ifade etmez. Ben gol kralı olmayayım da Fenerbahçe şampiyon olsun” diye konuştu.
Omuz omuza şampiyonluğa
“Takıma sadece skor değil oyun anlamında da katkıda bulunmak istiyorum” diyen Vedat Muriqi, “Golle tartılan bir mevkide oynuyorum. Ama hiçbir zaman ‘gol atmam lazım’ demiyorum, sadece takıma fayda sağlamak istiyorum. Sahada da ona göre oynuyorum. Forvetiz, gol atmak zorundayız. Ben de elimden geldiği kadar takıma hem skor hem de performans anlamında katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe’nin tek hedefi her zaman şampiyonluktur oynadığı her kulvarda. Bizim de hedefimiz şampiyonluk. Devre arası kampında çok iyi çalışıyoruz. Böyle giderse hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde görüşlerini dile getirdi.
Deplasmanda çok daha iyi oynamaları gerektiğini de dile getiren Vedat, “Birbirimize sarılarak bizim parolamız var omuz omuza şampiyonluğa, onlar tribünde biz saha içinde omuz omuza İnşallah şampiyonluğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Yorum