Vedat Muriqi'ten öz eleştiri

Ligin ilk yarısında 10 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi ilk yarıdaki performansını yeterli görmüyor. Fenerbahçe’de oynayan forvetin daha skorer olması gerektiğini düşündüğünü belirten Kosovalı forvet, “İlk yarıda görev aldığım maçlarda çok fazla pozisyona girdim, bazen çok basitlerini kaçırıp daha zorlarını attım. Çok daha fazla gol atabilirdim. Fener- bahçe forveti girdiği pozisyonları değerlendirmek zorunda. Ben de daha fazla çalışıp, ikinci yarıda hem skor anlamında hem de oyun anlamında daha fazla takıma katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben gol kralı olmayayım da Fenerbahçe şampiyon olsun” diyen Vedat Muriqi, “Gol krallığını değil şampiyonluğu düşünüyorum. Gol kralı olup, Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu benim için bir şey ifade etmez. Ben gol kralı olmayayım da Fenerbahçe şampiyon olsun” diye konuştu.

Muriqi için iki İngiliz kulübü sırada İngiltere Premier Lig takımları Burnley ve Tottenham, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için sarı- lacivertli kulübe resmi transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe yönetimi devre arasında Vedat Muriqi kalitesinde bir oyuncu bulunamayacağını düşündüğü için devre arasında satışı kesinlikle düşünmüyor.Yönetim görüşme yaptıÖzveriyle mücadele eden, takıma katkı sağlamaya devam eden Vedat Muriqi, yönetimin en takdir ettiği isimlerden. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Kosovalı golcü ile bir görüşme yaptı ve Avrupa’dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışmaması için kendisini takımda tutmak istediklerini ve takımda kalmasının daha doğru olacağını iletti. Kosovalı golcü de tamamen Fenerbahçe’ye odaklanmış durumda ve tek hedefinin bu sezon sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.Kadıköy'ün golcüsüSarı-lacivertli takımın hücum hattında vazgeçilmez olan Vedat Muriqi, ileride yeterince pas alamıyor. Özellikle kanatlardan 25 yaşındaki oyuncuya yeterince top gelmiyor. Vedat Muriqi bu nedenle top almak için orta sahaya geliyor, savunmaya sürekli yardımda bulunuyor ve rakibi karşılayarak top kapıyor. Savunmaya yardımcı da olan Kosovalı golcü, savunmadan top çıkarıyor, oyun içinde de topu saklayan isim oluyor.Vedat Muriqi, geçen sezon forvet hattını oluşturan üç futbolcuyu da gol sayısını ilk yarıda yakaladı. Geçen sezon Roberto Soldado 6, Michael Frey 3, İslam Slimani 1 olmak üzere 10 gol atmıştı, Vedat Muriqi, ilk yarıda attığı 10 golle 3 golcünün bir sezonki toplam performansına ulaştı. Kosovalı golcü, filelere gönderdiği 10 golün 8’ini Ülker Stadı’nda taraftarları önünde kaydetti. Vedat Muriqi, son 6 golünü de iç sahada filelere gönderdi.

Omuz omuza şampiyonluğa

“Takıma sadece skor değil oyun anlamında da katkıda bulunmak istiyorum” diyen Vedat Muriqi, “Golle tartılan bir mevkide oynuyorum. Ama hiçbir zaman ‘gol atmam lazım’ demiyorum, sadece takıma fayda sağlamak istiyorum. Sahada da ona göre oynuyorum. Forvetiz, gol atmak zorundayız. Ben de elimden geldiği kadar takıma hem skor hem de performans anlamında katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe’nin tek hedefi her zaman şampiyonluktur oynadığı her kulvarda. Bizim de hedefimiz şampiyonluk. Devre arası kampında çok iyi çalışıyoruz. Böyle giderse hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde görüşlerini dile getirdi.