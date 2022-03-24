Vefa Küçük Uğur Dündar'a meydan okudu: "Seni karşımda istiyorum"

Fenerbahçe 'de yüksek divan kurulu başkan adayları Prof. Dr. Nail Kır, Sait Yılmaz ve Vefa Küçük, FB TV'de ‘Yüksek Divan Kurulu Seçim Özel’ canlı yayınına çıkarak açıklamalar yaptı. Yayına şu an yüksek divan kurulu başkanlığı yapan Vefa Küçük'ün sözleri damga vurdu. Küçük, yayına katılmayan diğer aday Uğur Dündar ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak onu düelloya davet etti.
"Birleştirmeye gelmiyorsun"
- Uğur Dündar beni iyi dinle. Seni düelloya davet ediyorum. Çünkü 1999 yılında Aziz Başkan 18. ayda istifa ettiği için yeniden adaylığı koyması gerektiği bir dönemde benim ofisime üç kere geldin. Beni başkan adayı olmam için teşvik ettin. Kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday. Uğur Dündar diyor ki; 'Kişilerin değil, Fenerbahçe'nin adayıyım'. Sen kişilerin adayısın, Fenerbahçelilerin değil. Birleştirmeye gelmiyorsun, bölmek, parçalamak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oldun."
"Kaçma!"
- Uğur Dündar karşıma çıkmanı istiyorum, istersen teke tek! Benim senle bir meselem, rövanşım var. Lütfen bana bu imkanı tanı, kaçma. Cesur Uğur Dündar, kahraman Uğur Dündar, Fenerbahçe'yi karıştırmayı bırak. Mikserliği bırak.