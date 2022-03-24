Spor Vefa Küçük Uğur Dündara meydan okudu "Seni karşımda istiyorum"
FUTBOL FUTBOL

Vefa Küçük Uğur Dündar'a meydan okudu: "Seni karşımda istiyorum"

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu başkanlığı seçimi heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 3 başkan adayı Nail Kır, Sait Yılmaz ve Vefa Küçük FB TV'de canlı yayına çıkarak açıklamalarda yaptı. Bu canlı yayına şu an görevini devam ettiren Vefa Küçük'ün Uğur Dündar hakkında söyledikleri damgasını vurdu. Küçük, Uğur Dündar'ın Fenerbahçe'yi bölmek için geldiğini ifade etti ve kendisini düelloya davet etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vefa Küçük Uğur Dündara meydan okudu: Seni karşımda istiyorum
Vefa Küçük

Fenerbahçe 'de yüksek divan kurulu başkan adayları Prof. Dr. Nail Kır, Sait Yılmaz ve Vefa Küçük, FB TV'de ‘Yüksek Divan Kurulu Seçim Özel’ canlı yayınına çıkarak açıklamalar yaptı. Yayına şu an yüksek divan kurulu başkanlığı yapan Vefa Küçük'ün sözleri damga vurdu. Küçük, yayına katılmayan diğer aday Uğur Dündar ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak onu düelloya davet etti.

"Birleştirmeye gelmiyorsun"

  • Uğur Dündar beni iyi dinle. Seni düelloya davet ediyorum. Çünkü 1999 yılında Aziz Başkan 18. ayda istifa ettiği için yeniden adaylığı koyması gerektiği bir dönemde benim ofisime üç kere geldin. Beni başkan adayı olmam için teşvik ettin. Kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday. Uğur Dündar diyor ki; 'Kişilerin değil, Fenerbahçe'nin adayıyım'. Sen kişilerin adayısın, Fenerbahçelilerin değil. Birleştirmeye gelmiyorsun, bölmek, parçalamak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oldun."

"Kaçma!"

  • Uğur Dündar karşıma çıkmanı istiyorum, istersen teke tek! Benim senle bir meselem, rövanşım var. Lütfen bana bu imkanı tanı, kaçma. Cesur Uğur Dündar, kahraman Uğur Dündar, Fenerbahçe'yi karıştırmayı bırak. Mikserliği bırak.

Fenerbahçe'nin iki yıldızı kadro dışı
SPOR
Fenerbahçe'nin iki yıldızı kadro dışı
Hiç böyle bir kar görmedik

'Hiç böyle bir kar görmedik'

​Bir evden bir eve gitmek 2 saat sürüyor.
Yıldızlar özür dilemiyor

Yıldızlar özür dilemiyor

​Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından iki kadro dışı daha gelebilir.
Biden yönetimi Mehmet Öze kapıyı gösterdi: Ya istifa et ya da seni görevinden alacağız

Hoşgörünün adı: Karatay

Hoşgörünün adı: Karatay

Belediyemiz şeffaf ve borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor.
İstikbal ihracat şampiyonu oldu

İstikbal ihracat şampiyonu oldu

​Mobilya sektörünün lider markası geceye damga vurdu.

​Türk şirketler BAE için hazırlık yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.