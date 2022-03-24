Vefa Küçük Uğur Dündar'a meydan okudu: "Seni karşımda istiyorum" Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu başkanlığı seçimi heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 3 başkan adayı Nail Kır, Sait Yılmaz ve Vefa Küçük FB TV'de canlı yayına çıkarak açıklamalarda yaptı. Bu canlı yayına şu an görevini devam ettiren Vefa Küçük'ün Uğur Dündar hakkında söyledikleri damgasını vurdu. Küçük, Uğur Dündar'ın Fenerbahçe'yi bölmek için geldiğini ifade etti ve kendisini düelloya davet etti.

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