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Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt: '3-4 ay sonra...'

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt: '3-4 ay sonra...'

18:5016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Victor Osimhen
Victor Osimhen

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Osimhen, ocak ayında takımdan ayrılacağı yönündeki transfer iddialarına değindi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Antrenman öncesi sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Victor Osimhen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Victor Osimhen'in açıklamaları şöyle:
'Drogba kahramanlarımdan bir tanesi'

"Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştım, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."


'3-4 ay sonrasında ayrılacaktım'

"Ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz."

'Icardi çok büyük golcü'

"Burada çok iyi golcüler. Ben de iyi golcüyüm. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. Takımın başarısı önemli. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli. Goller asistlerle takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli, atarak kazanıyoruz ama takımın başarısı birinci önceliğim."


'Bugün takımla antrenmanlara başlayacağım'

"Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıktım. Doktorumuz beni iyi tedavi etti. Bugün takımla antrenmanlara başlayacağım."





#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Transfer

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