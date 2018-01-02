Vida İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Vida, bugün saat 17:00 gibi İstanbul'a gelecek ve yarın sabah saatlerinde de sağlık kontrollerinden geçecek.

Tecrübeli oyuncu, yarın Vodafone Park'ta resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu Beşiktaş'ın 4.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida'nın maliyet detayları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.İşte Domagoj Vida'nın transfer maliyeti;Yıllık maaşı 3 milyon euroİmza parası: 1,5 milyon euroSözleşme: 4,5 yıllıkBeşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın 24 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Hırvat futbolcu yeni formasıyla poz verdi.Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dediBeşiktaş Vida'yı açıkladı