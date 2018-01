Vida: Mandzukic'in gelmesini çok isterim

Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş'ta yeni transfer Vida düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Transfer süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Hırvat savunmacı, şöyle konuştu;

"Sözümü tuttum"

"Ben sözümde duran biriyim. Ailemden böyle gördüm. Beşiktaş'tan sonra değişik teklifler de aldım ama ben Beşiktaş'ı seçmiştim. Buraya gelmeden önce Mitrovic, Mrmic ve Bilic ile görüştüm."

"Mandzukic'e sordum"

"Mandzukic'e Beşiktaş'ı sormuştum. Bana, 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun' demişti. Onun da buraya gelmesini isterim ama biraz zor gibi."

"Turu geçebiliriz"

"Bayern Münih karşısında bizim de bir şansımız var. Top yuvarlak. Biz mücadelemizi yapacağız, turu geçebiliriz."

Soru-cevap

Soru: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldın mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldın mı? Vida: Birkaç kulüpten teklif aldım ama Beşiktaş'a söz verdiğim için önemsemedim.

Birkaç kulüpten teklif aldım ama Beşiktaş'a söz verdiğim için önemsemedim. Soru: Sert,agresif bir oyuncusun ama 323 resmi maçta 2 kırmızı kart gördün. Bunu nasıl başardın?

Sert,agresif bir oyuncusun ama 323 resmi maçta 2 kırmızı kart gördün. Bunu nasıl başardın? Vida: O kartları gençken görmüştüm.

