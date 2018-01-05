Vida: Mandzukic'in gelmesini çok isterim

Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş'ta yeni transfer Vida düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu
Transfer süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Hırvat savunmacı, şöyle konuştu;
"Sözümü tuttum"
- "Ben sözümde duran biriyim. Ailemden böyle gördüm. Beşiktaş'tan sonra değişik teklifler de aldım ama ben Beşiktaş'ı seçmiştim. Buraya gelmeden önce Mitrovic, Mrmic ve Bilic ile görüştüm."
"Mandzukic'e sordum"
- "Mandzukic'e Beşiktaş'ı sormuştum. Bana, 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun' demişti. Onun da buraya gelmesini isterim ama biraz zor gibi."
"Turu geçebiliriz"
- "Bayern Münih karşısında bizim de bir şansımız var. Top yuvarlak. Biz mücadelemizi yapacağız, turu geçebiliriz."
Soru-cevap
- Soru: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldın mı?
- Vida: Birkaç kulüpten teklif aldım ama Beşiktaş'a söz verdiğim için önemsemedim.
- Soru: Sert,agresif bir oyuncusun ama 323 resmi maçta 2 kırmızı kart gördün. Bunu nasıl başardın?
- Vida: O kartları gençken görmüştüm.
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