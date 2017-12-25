Vida'nın Bayern maçında oynayıp oynayamayacağı kesinleşti

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Domagoj Vida'nın Bayern Münih'le oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği konusu tartışma çıkarmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş, UEFA'nın kural kitabına göre Domagoj Vida'yı Devler Ligi listesine eklenebilecek. Kurala göre Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi organizasyonu dışında UEFA'nın başka bir turnuvasında mücadele eden bir oyuncuyu listeye bildirebilme hakkına sahip.

Domagoj Vida da bu sebeple siyah beyazlıların Bayern Münih maçları için kadroya eklenebilecek ve forma giyebilecek.

Son 16 turunda 3 oyuncu değişikliği yapılabilir

Devler Ligi'nde mücadele eden takım, grup aşamaları için UEFA'ya verdiği listeyi, son 16 turuna yükselebilmesi halinde küçük çapta değiştirme hakkına sahip. Bu değişiklik hakkı, UEFA'ya daha önce verilmiş 25 kişilik listede en fazla 3 oyuncu değiştirme imkanıyla sınırlı. Bu üç oyuncu değiştirme hakkında ise bir sınırlama var. Kadroya eklenmek istenen yeni oyuncu, o sezon başka bir takımın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almışsa, yeni takımında aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde kadroya dahil olamıyor.