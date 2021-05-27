Spor Villarreal kupayı kazandı Galatasarayın planları altüst oldu
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Villarreal kupayı kazandı Galatasaray'ın planları altüst oldu

Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olması nedeniyle Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan katılacak. Sarı kırmızılılar bu sebeple yıldız golcüsü Mostafa Mohammed'den de bu karşılaşmalarda faydalanamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Villarreal kupayı kazandı Galatasarayın planları altüst oldu
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam edip etmeyeceği merak konusu.

Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olması nedeniyle Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, sezonu çok daha önceden açmak zorunda kalacak.

Sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan katılacak. Galatasaray Avrupa'daki ilk maçını 21 Temmuz günü oynayacak.

Öte yandan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 2. Ön Eleme Turu'ndaki maçlarda forma giyemeyecek. Mısırlı futbolcu o tarihlerde ülkesiyle olimpiyatlarda mücadele edecek.

  • Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.

Galatasaray bu turu geçerse bir sonraki turda 4 muhtemel rakibi olacak. 3'ünün Shakhtar, Monaco, Benfica olacağı kesin. Kalan 1 takım da eleme sonuçlarına göre belli olacak.


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