Villarreal kupayı kazandı Galatasaray'ın planları altüst oldu

Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olması nedeniyle Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, sezonu çok daha önceden açmak zorunda kalacak.
Sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan katılacak. Galatasaray Avrupa'daki ilk maçını 21 Temmuz günü oynayacak.
Öte yandan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 2. Ön Eleme Turu'ndaki maçlarda forma giyemeyecek. Mısırlı futbolcu o tarihlerde ülkesiyle olimpiyatlarda mücadele edecek.
- Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.
Galatasaray bu turu geçerse bir sonraki turda 4 muhtemel rakibi olacak. 3'ünün Shakhtar, Monaco, Benfica olacağı kesin. Kalan 1 takım da eleme sonuçlarına göre belli olacak.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 2. Ön Eleme Turu'ndaki maçlarda forma giyemeyecek. Mısırlı futbolcu o tarihlerde ülkesiyle olimpiyatlarda mücadele edecek pic.twitter.com/ZHglhJwpQj
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 2. Ön Eleme Turu'ndaki maçlarda forma giyemeyecek. Mısırlı futbolcu o tarihlerde ülkesiyle olimpiyatlarda mücadele edecek pic.twitter.com/ZHglhJwpQj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 26, 2021