Villarreal kupayı kazandı Galatasaray'ın planları altüst oldu Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olması nedeniyle Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan katılacak. Sarı kırmızılılar bu sebeple yıldız golcüsü Mostafa Mohammed'den de bu karşılaşmalarda faydalanamayacak.

Haber Merkezi 27 Mayıs 2021, 01:25 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2021, 01:37 Yeni Şafak