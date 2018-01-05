LA LİGA

Villarreal'den Enes Ünal hatası: Hükmen yenik sayılabilirler

Milli futbolcumuzun forma giydiği Villarreal, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Leganes ile karşılaştı. Mücadelede 61 dakika forma giyen Enes Ünal'ın bu maçta oynatılması ortalığı karıştırdı. Bunun sebebi genç yıldızın aynı turnuvada Levante ile de forma giymiş olması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enes Ünal, Villarreal'e döndükten sonra ilk maçına Leganes karşısında çıktı.

Enes Ünal, Villarreal'e döndükten sonra ilk maçına Leganes karşısında çıktı.

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Leganes karşısında Enes Ünal'ı oynatan Villarreal teknik heyeti büyük bir skandala sebebiyet verdi. 9 maçlığına Levante'ye kiralanan ve bu takımla birlikte İspanya Kral Kupası'nda forma giymeyen ancak takım kadrosunda yer alan milli futbolcumuz, Villarreal'e geri döndükten sonra yine aynı turnuva içerisinde bu kez Leganes'e karşı oynatıldı.

İspanya Kral Kupası kuralları gereği bir futbolcu aynı sezonda Kral Kupası'nda birden fazla kadrosunda bulunamıyor.

Villarreal teknik heyetinin bu tercihinin İspanyol kulübüne ciddi bir sıkıntı doğurması bekleniyor. Öyle ki federasyon kurallarına göre oynatılması uygun olmayan futbolcuyu sahaya çıkarmanın cezası hükmen mağlubiyet.

  • İspanya Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması beklenirken kararın olumsuz olması halinde Villarreal'in ikinci maçta sahadan 4-0 galip ayrılması gerekecek.

Enes Ünal Levante kariyerine golle başladı
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Enes Ünal Levante kariyerine golle başladı

La Liga 11. hafta mücadelesinde Levante, evinde Girona'ya boyun eğdi. 20 yaşındaki Enes Ünal, sezon sonuna kadar kiralık oynayacağı Levante'deki ilk maçında golle buluştu ancak takımını mağlubiyetten kurtaramadı. İşte Enes'in attığı şık gol



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