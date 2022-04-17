Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Vincenzo Montella Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti
FUTBOL FUTBOL

Vincenzo Montella: “Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti”

Kasımpaşa deplasmanında 4-0 mağlup olan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Vincenzo Montella maçın ardından kırmızı karttan sonra oyunun başka bir noktaya gittiğini söyleyerek, Trabzonspor maçı için de motivasyondan fazlasına ihtiyaçları olacaklarını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Vincenzo Montella: “Kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere gitti”
Vincenzo Montella

Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanında 4-0 mağlup olan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Vincenzo Montella maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Montella, “Böyle bir maçtan sonra konuşmak zor oluyor. Maçın gidişatında da performansına da bakınca, güzel anlar yaşamadık. Bazı pozisyonlarda rakip de bizden önce değerlendirdi pozisyonları. Kırmızı karttan sonra oyunun gidişatı farklı bir yere gitti. Risk almaya çalıştık ama bizim için üzücü bir performanstı. Sezon başında bu noktalara geleceğimizi söylesek kimse inanmazdı ama buraya geldik ve son haftalarda istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şanssız bir periyottan geçtik”

Takımın kaçırdığı goller hakkında konuşan Montella, “Bu maçla ilgili konuşacaksak pozisyon üretme konusuna hak veriyorum. Ama diğer maçlarda aynısını söyleyemem. Başakşehir’i yendik ve onlar ilk 2’yi zorlamak için bir kadro kurdular. Hatayspor ile de berabere kaldık ve performansa baktığınızda galibiyeti hak eden taraftık. Bu maçtan önce de Altay’ı yenerken ilk yarıda muazzam bir performans ortaya koyduk. O yüzden bu maçta istediğimizi alamadık. İçeride ya da dışarıda oynamak fark etmiyor. Son maçlarda pozisyonlara giren ama değerlendiremeyen bir takım var. Şanssızlık ve kalecilerin iyi kurtarışları ortaya çıktı. Bugün de 10 kişi kalmadan önce şanslar bulduk ama rakibin kalecisi iyiydi. Şansları değerlendiremedik. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarıda da bulduğumuz fırsatlar vardı. Akintola’nın bir şutu vardı ve onu da çıkardı” diye konuştu.

“Motivasyondan fazlasına ihtiyacımız olacak”

Önümüzdeki hafta Trabzonspor’la karşılaşacakları hatırlatılan Montella, “Aslında Trabzonspor’a karşı bugünkü performansın tam tersini göstermemiz lazım. Kendimizi motive etmeyeceğiz zaten motive olmalıyız. Sadece iyi bir performans yetmeyecek, daha da fazlasına ihtiyacımız olacak” diyerek sözlerini tamamladı.
TVNET Özbekistanda

TVNET Özbekistan'da

İftar sofralarına Semerkand'dan misafir olunuyor.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.
Erdoğan ile Abbas görüştü

"İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız"
Süper Lig'e damga vuruyor

Süper Lig'e damga vuruyor

​Devre arasında gelen futbolcu, 9 maçta 9 gol attı.
Şanssızlıklar <br>peşini bırakmıyor

Şanssızlıklar
peşini bırakmıyor

Süper Lig'de ilk çıktığı maçta şok yaşadı.

Tonlarca taş üzerine devrildi

Tonlarca taş üzerine devrildi

​Amasya'da feci kaza: Sürücü kurtarılamadı.

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 1 Mayıs'tan önce hesaplarda.

​Yüzde yüz yerli: Dışa bağımlılığı bitirecek.

​Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki.

Tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.