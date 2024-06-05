Vincenzo Montella'dan Ozan Kabak sözleri: 'Umarım toparlar'

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta 0-0 berabere kaldı.





Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montell basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle;

"Çok güzel akşamların böyle negatif anları olur. Ozan'ın sakatlığı için iyi bir hissiyatımız yok ama umarım toparlar. Sevdiğimiz futbolcularımızdandı."





"Skordan memnunuz. Belki 1-1 bitebilirdi. Oyunsal kurguları geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir test oldu."





"Burada olan bütün futbolcularımız hak ettikleri için buradalar. Son aşamaya geldiğimizde ise acı verici kararlar vermek zorundayız. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giyme şansı buldu. Genel olarak fikirlerim net."



































