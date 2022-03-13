Spor Vincenzo Montelladan Sivasspor maçı sonrasında ses getiren sözler
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Vincenzo Montella'dan Sivasspor maçı sonrasında ses getiren sözler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor'a 3-2 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı Türk futbolcuyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vincenzo Montelladan Sivasspor maçı sonrasında ses getiren sözler
Vincenzo Montella - Adana Demirspor Teknik Direktörü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

Adana ekibinde maç sonunda teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamaları dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı şunları söyledi;

  • "İtalyan olduğum için kendimi üstüm görmüyorum. Ancak futbolda farklılıklar var. Türk futbolunda süre bakımından devamlılık sıkıntısı var. En büyük sıkıntı da bu. Sürekli kavga halindeyiz. Sürekli kaos, yedek kulübesinden fırlayanlar. Bölünen maçlar. Pozisyonun üstünden 2.5 dakika geçmiş. Art niyet aramıyorum ama Adana Demirspor birilerini sanki rahatsız ediyor. Bunu düşünmeye başladım. Başkanımıza ve kulübümüze ceza kesilme isteği görüyorum."
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