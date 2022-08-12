Edin Visca ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Bordo-mavililer, Abdulkadir Ömür'ün kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısında ikili mücadele sırasında kolu kırılan Edin Visca'nın talihsiz sakatlığı ise maçın önüne geçti.

Taraftarlar, Edin Visca'nın yaşadığı sakatlığın tedavi sürecini ve ne kadar sahalardan uzak kalacağını araştırmaya başladı.

Edin Visca ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Boşnak futbolcunun en 2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ameliyat durumundan sonra ise bu sürenin aşağı ya da yukarı değişebileceği ifade edildi.

Edin Visca'nın kolu mu kırıldı?

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Müsabakanın 40. dakikasında sakatlanan Edin Visca’nın hastanede yapılan kontrolünde Humerus Kemiği’nde kırık meydana geldiği tespit edildi.

Edin Visca ameliyat olacak mı?

Edin Visca'nın yaşadığı 'Humerus kırığı' sakatlığında, 'Humerus Kırığı'nın' parçalı olmadığı ve oyuncunun bir süre sonra ameliyet edileceği yönünde karar aldığı bildirildi.

Humerus Kemiği nedir? Humerus Kemiği kırığı ne kadar sürede düzeliyor?

Humerus kemiği, kol boyunca uzanan bir kemik türüdür. Bu kemik her kemik gibi bazı nedenlerden dolayı kırılabilir. Tabi ki sert bir kemik yapısı olduğundan kolay bir şekilde kırılma göstermez. Fakat kırılma durumunda mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Özellikle kırıklarda uygulanan alçı tedavisi yapılarak, kemiğin kaynatılması ve eski haline getirilmesi sağlanır.

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