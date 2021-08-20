Vitor Pereira: "İkisi gibi futbolcu çok az gördüm"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karakterli 2 genç ile galip geldikleri için çok gururlu olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, genç oyuncuları Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediğini belirtti.

Tecrübeli oyuncuların arasında her iki ismin de hatasız oynadığını ve çok çalıştığını dile getiren Pereira, "Hem Muhammed hem de Arda kendilerini çok iyi hazırladılar. Kaliteli bir oyun sergiledikleri için mutluyum. Onlar genç oldukları için değil kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar" ifadelerini kullandı.

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İki genç futbolcu Helsinki maçındaki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

"Arda ve Muhammed karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm"





Genç oyuncuları yetiştirmek ve parlatmak adına onlara süre verilmesi gerektiğine değinen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu;

"Genç oyunculara özgüven vermeniz gerekir. Hata yaptıklarında onların desteklenmesi gerekir. Bunlar olduğunda kalite de varsa oyuncular parlar. Kariyerimde Porto gibi çok önemli bir kulüpte 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda ve Muhammed karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. İşlerine konsantre olur kendilerini geliştirirlerse ikisi de Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak. "

"En büyük hayalim burada o topun başına geçmekti. Bu sefer olmadı. Umarım bir dahakine gol atabilirim"



Arda Güler, 16 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 19, 2021

SPOR Fenerbahçe'nin genç yeteneğinden Helsinki maçında mükemmel gol