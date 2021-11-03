Vitor Pereira oyuncularla özel bir toplantı yaptı

Fenerbahçe’de Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig’de üst üste alınan yenilgilerin etkilerini unutturmak için oyuncularını psikolojik olarak UEFA Avrupa Ligi’ndeki Royal Antwerp maçına hazırlamaya çalışıyor. Portekizli teknik adam, oyuncularını özgüvenlerini artırmak için toplantılar ve bire bir görüşmeler yapıyor.

"Reaksiyon gösterin"

Tüm camianın kendilerinden başarı beklediğini ifade eden Pereira, “Antwerp maçı bizim için reaksiyon gösterme günüdür. Hatalarımızı düzeltme, mental anlamda ayağa kalkma günüdür. UEFA Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etme günüdür. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum, çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Biz kazanmak için gereken her şeyi yapalım. Kazandığımızda her şey değişecek. Sizden sadece kalitenizi sahada göstermenizi istiyorum. Bunun için sahada herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Önemli olan gerçek gücümüzün bilincinde olmak ve inanarak sahaya çıkmak. Royal Antwerp maçı bizim nasıl bir takım olduğumuzu göstermek açısından önemli bir şans. İyi oynayıp kazanarak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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Orta saha ve hücum kurgusu değişiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp karşısında kadroda zorunlu olarak değişikliğe gidecek. Sakatlıkları bulunan kaleci Altay, Gustavo, Valencia ve Serdar Aziz’in yanı sıra UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun kadroda yer almayacak. Kalede Berke görev yapacak. Savunma Tisserand-Kim-Szalai üçlüsünden oluşacak. Orta sahada Sosa-Mert Hakan ikilisi oynayacak. Ligde cezası nedeniyle oynamayan Osayi- Samuel ise ilk 11’e dönecek. Orta alanın solunda Ferdi oynayacak. Hücum hattında ise İrfan Can ilk 11’de forma giyecek, forvette ise Berisha gol silahı olacak. Pereira, hücum hattındaki diğer isimde ise Rossi ile Pelkas arasında tercih yapacak.

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