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Vitor Pereira, Pep Guardiola'nın aklını başından aldı

Fenerbahçe'de 2. dönemi için anlaşma sağlayan teknik direktör Vitor Peraira'nın Almanya'da görev yaparken, o zamanki Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola ile birlikte çalıştığı ve taktik tavsiyesiyle Guardiola'yı çok etkilediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira, Pep Guardiolanın aklını başından aldı
Pep Guardiola ve Vitor Pereira

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda 2. kez görev yapmaya başlayan Portekizli hocanın, nasıl bir taktikle sahaya çıkacağı merak konusu oldu. Aynı zamanda Pereira'nın Almanya'da görev yaparken, o zamanki Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola ile birlikte zaman geçirdiği ve karşılıklı olarak taktiksel tavsiyelerde bulundukları ortaya çıktı.

2014 yılında Almanya'da sürekli olarak bir araya gelen Pereira ve Guardiola, sık sık taktik çalışmaları yaptı. Hatta Vitor Pereira, belirli bir süre Bayern Münih tesislerinde kaldı.

  • "Aklını başından aldı"
  • Guardiola'nın yardımcıları arasında yer alan Manuel Estiarte, Portekiz basınına daha önce yaptığı bir açıklamada, ikilinin ellerinde sürekli not kağıdı olduğunu ve birbirlerine hararetle bir şeyler anlattıklarını söyledi. Estiarte, "Bir gün Pep ile Pereira öğle yemeği yiyordu. Sonra masada taktiksel manevralar çizmeye başladılar. Sonra Pereira, Guardiola'ya 'Sana bir şey önereceğim' diyerek bir oyun planı çizdi. Daha önce bir maçta yaşanan sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili bir şeyler anlattı. Tartıştıkları konu Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-0 kaybettikleri maçla ilgiliydi. Pereira'nın tavsiyesi, Pep'i oldukça şaşırtmıştı. Aklını başından aldı. Guardiola o gün, bütün öğleden sonrayı ofisinde kilitli geçirdi ve çıktığında bir çocuğun yeni bir oyuncak alması gibi çok mutluydu. Hatta antrenman sırasında Pereira'ya seslenerek, "Vitor, antrenmanı izleyecek misin? Senin tavsiyeni uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira ile Pep Guardiola'nın arasındaki taktik ilişkisini anlatan haber
Vitor Pereira ile Pep Guardiola'nın arasındaki taktik ilişkisini anlatan haber

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