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Vitor Pereira'dan Mesut Özil ve Avrupa Ligi sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp ile çıktıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Nihayet Dergi Yeni Şafak
Vitor Pereiradan Mesut Özil ve Avrupa Ligi sözleri
Vitor Pereira - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Fenerbahçe'de 2-2 biten Royal Antwerp maçının ardından basının karşısına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Pereira'nın basın toplantısında dikkat çeken o sözler;

  • -"Baskımızı biraz artırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar. Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık."
  • -"Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz ve bu normal. Yeni bir takım yaparken hatalar normal olabiliyor. Önümüzde 3 maç daha var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
  • -"Benim için en önemli şey şu, bu takımda ruh var. Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. Bana kimse şunu diyemez, bu takım koşmadı, bu takım denemedi. Bunu bir kişi bile sorgulayamaz."
  • -"Olympiakos son 10 yılda ya Şampiyonlar Ligi'nde ya Avrupa Ligi'nde. Frankfurt, Bundesliga'da ve her hafta bu seviyede maçlar yapıyor. Süper Lig iyi bir lig ama taktiksel anlamda seviyesi Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil. Büyürken hatalar yaparsınız. Bunları analiz etmemiz gerekiyor."
  • -"Eğer bu kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim çünkü ben gerçeği görüyorum. Şu anda bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz çünkü bu turnuva için tecrübemiz yok."

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