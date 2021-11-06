Spor Vitor Pereiradan oyucularına "Taraftarın kalbindeki ateşi hissedin"
FUTBOL FUTBOL

Vitor Pereira'dan oyucularına: "Taraftarın kalbindeki ateşi hissedin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Avrupa Ligi’nde 3-0 kazandıkları Antwerp maçı öncesi oyuncularından, kendilerini destekleyen taraftarlara layık bir oyun istedi. Portekizli teknik adamın, “Kalplerindeki sevgiyi ve ateşi hissedin” sözleri etkisini gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereiradan oyucularına: Taraftarın kalbindeki ateşi hissedin
Sarı-lacivertli futbolcuların Antwerp maçındaki gol sevinci

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda deplasmanda Belçika ekibi Antwerp’i farklı yendiği maçın öncesinde teknik direktör Vitor Pereira’nın takıma yaptığı konuşma etkili oldu.

Portekizli teknik adam, maç öncesi oyuncularına, “Dünyanın neresine giderseniz gidin, Almanya’da, Belçika’da, Finlandiya’da, her yerde Fenerbahçe taraftarı var, her yerde bize olan sevgilerini gösteriyorlar. Bu sevgiyi yürekten yaşıyorlar. O yüzden sizi en tepeye koyup tekrar dibe indirebiliyorlar. Çünkü sizi kalpten seviyorlar. Hiçbir yerde böyle bir sevgi göremezsiniz. Bugün onların kalplerindeki sevgiyi, ateşi hissedin. Onlar için oynayın” sözlerini sarf etti.

Maça çıkarken oyuncularına tekrar hitap eden Pereira, “Siz benim kariyerimde beraber çalıştığım en kaliteli oyuncularsınız. Çıkın ve kim olduğunuzu gösterin” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine ilk düdükle birlikte rakibinin üzerine yüklenen sarı-lacivertliler, birbirinden şık gollerle geceye damga vurdu.

Vitor Pereira, maçın ardından ise oyuncularına başarılı olmak için her şeye sahip olduklarını belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Fenerbahçe (@fenerbahce)'in paylaştığı bir gönderi

Haftanın golü Berisha'dan
SPOR
Haftanın golü Berisha'dan
450 yıldır dimdik ayakta

450 yıldır dimdik ayakta

Mimar Sinan'ın eseri yangın ve depremler gördü.
Omzuyla otobüsüdurdurmaya çalıştı

Omzuyla otobüsü
durdurmaya çalıştı

​İstanbul Beşiktaş'ta şaşırtan görüntü.
Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın görevlerine devam etmesini istiyorum

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

​Sular çekildi baraj altındaki tarihi yapılar ortaya çıktı.

​Yerli aşı TURKOVAC Faz-3 için aşılama başlandı.
Dünyaca ünlü ismin<br>konserinde izdiham

Dünyaca ünlü ismin
konserinde izdiham

Hayranlar birbirini ezdi: Sekiz ölü çok sayıda yaralı var.

Annesine böbrek nakli için 127 kilodan 92 kiloya düştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.