Vitor Pereira'dan oyucularına: "Taraftarın kalbindeki ateşi hissedin"

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda deplasmanda Belçika ekibi Antwerp’i farklı yendiği maçın öncesinde teknik direktör Vitor Pereira’nın takıma yaptığı konuşma etkili oldu.

Portekizli teknik adam, maç öncesi oyuncularına, “Dünyanın neresine giderseniz gidin, Almanya’da, Belçika’da, Finlandiya’da, her yerde Fenerbahçe taraftarı var, her yerde bize olan sevgilerini gösteriyorlar. Bu sevgiyi yürekten yaşıyorlar. O yüzden sizi en tepeye koyup tekrar dibe indirebiliyorlar. Çünkü sizi kalpten seviyorlar. Hiçbir yerde böyle bir sevgi göremezsiniz. Bugün onların kalplerindeki sevgiyi, ateşi hissedin. Onlar için oynayın” sözlerini sarf etti.

Maça çıkarken oyuncularına tekrar hitap eden Pereira, “Siz benim kariyerimde beraber çalıştığım en kaliteli oyuncularsınız. Çıkın ve kim olduğunuzu gösterin” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine ilk düdükle birlikte rakibinin üzerine yüklenen sarı-lacivertliler, birbirinden şık gollerle geceye damga vurdu.

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Vitor Pereira, maçın ardından ise oyuncularına başarılı olmak için her şeye sahip olduklarını belirtti.

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