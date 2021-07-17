Spor Vitor Pereiradan oyuncularına "Yeni sisteme hazır olun"
FUTBOL FUTBOL

Vitor Pereira'dan oyuncularına: "Yeni sisteme hazır olun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kamp sürecinde yapılan çift kale maçlarda 3-4-3 sistemini tercih etti. Takıma bir konuşma yapan Portekizli çalıştırıcı, “Bu sene daha ofansif bir takım olmak için yeni bir sistem uygulayacağız. Bu sistemde bazı oyunculara farklı mevkilerde görevler verebilirim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereiradan oyuncularına: Yeni sisteme hazır olun
Vitor Pereira

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bu sezon daha ofansif bir futbol oynayacaklarını söyledi. Düzce Topuk Yaylası kampının son gününde oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli teknik adam, birçok oyuncuyu farklı mevkilerde kullanabileceğini söyledi.

Pereira, oyuncuları farklı formasyonlara da hazırlıyor. Yeni sezonda takımına 3’lü savunma oynatmaya hazırlanan Portekizli teknik adam, futbolcularına da farklı mevkilerde görev verecek.

Pereira, sarı-lacivertli oyuncularla yaptığı toplantıda, “Bu sene daha ofansif bir takım olmak için yeni bir sistem uygulayacağız. Bu sistemde bazı oyuncuları farklı mevkilerde görevler verebilirim” ifadelerini kullandı.

İlk 11 oyuncusu istiyor

Vitor Pereira, transferde doğru hamleler yapmak için acele etmediklerini söyledi. Kadro kalitesini artıracak oyuncular transfer edeceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, transfer edecekleri oyuncuların doğrudan ilk 11 oynayacak kalitede olmasını istiyor.

Pereira, “Transferde doğru hamleler yapmak zorundayız. Bu nedenle acele etmiyoruz, en doğru kararı vermek adına çok dikkatli davranıyoruz. Bu takımın çok fazla transfere de ihtiyacı yok. Kaliteyi artıracak transfer yapacağız, yoksa transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Yapacağımız transferler kadro kalitesini artıracak” şeklinde konuştu.

Pereira aradı, dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Gelirim' dedi
SPOR
Pereira aradı, dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Gelirim' dedi

3-4-3'ü tercih etti

Teknik direktör Vitor Pereira, kamp sürecinde yapılan çift kalelerde 3-4-3 sistemini tercih etti. Kariyerinin son bölümünde takımlarını daha çok bu sisteme sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye de aynı sistemi uyguladı. Pereira, kampta yapılan tek hazırlık maçında da yine bu sistem ile takımını sahaya sürdü. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile oynarken, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, söz konusu maçta her iki devrede iki farklı takım ile sahaya çıkarken, 3-4-3 sistemiyle mücadele etti.

Fenerbahçe'de '11' krizi: "O forma benim"
SPOR
Fenerbahçe'de '11' krizi: "O forma benim"

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yeni Şafak Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Abone Ol Google News
Mağazalar namaz vakitlerinde açık olacak

Mağazalar namaz
vakitlerinde açık olacak

Suudi Arabistan'da 40 yıllık yasak sona erdi.
En çok kullanılan soyad belli oldu

En çok kullanılan soyad belli oldu

​İşte Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlar.
Erdoğan gençlerle buluştu

Erdoğan gençlerle buluştu

Erzurumlu gençler söyledi Cumhurbaşkanı dinledi.
Hedef en az 1 doz aşı

Hedef en az 1 doz aşı

​Bakan Koca vakaları aşı çağrısı yaparak açıkladı.
Öldüren sıcaklık

Öldüren sıcaklık

Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle 808 kişi öldü.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

9,5 milyar liralık pek çok proje hizmete sunulacak.

​Orman yangınlarına karşı yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.