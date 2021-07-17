Vitor Pereira'dan oyuncularına: "Yeni sisteme hazır olun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bu sezon daha ofansif bir futbol oynayacaklarını söyledi. Düzce Topuk Yaylası kampının son gününde oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli teknik adam, birçok oyuncuyu farklı mevkilerde kullanabileceğini söyledi.

Pereira, oyuncuları farklı formasyonlara da hazırlıyor. Yeni sezonda takımına 3’lü savunma oynatmaya hazırlanan Portekizli teknik adam, futbolcularına da farklı mevkilerde görev verecek.

Pereira, sarı-lacivertli oyuncularla yaptığı toplantıda, “Bu sene daha ofansif bir takım olmak için yeni bir sistem uygulayacağız. Bu sistemde bazı oyuncuları farklı mevkilerde görevler verebilirim” ifadelerini kullandı.

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⚽ Sinan Gümüş

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İlk 11 oyuncusu istiyor

Vitor Pereira, transferde doğru hamleler yapmak için acele etmediklerini söyledi. Kadro kalitesini artıracak oyuncular transfer edeceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, transfer edecekleri oyuncuların doğrudan ilk 11 oynayacak kalitede olmasını istiyor.

Pereira, “Transferde doğru hamleler yapmak zorundayız. Bu nedenle acele etmiyoruz, en doğru kararı vermek adına çok dikkatli davranıyoruz. Bu takımın çok fazla transfere de ihtiyacı yok. Kaliteyi artıracak transfer yapacağız, yoksa transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Yapacağımız transferler kadro kalitesini artıracak” şeklinde konuştu.

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3-4-3'ü tercih etti

Teknik direktör Vitor Pereira, kamp sürecinde yapılan çift kalelerde 3-4-3 sistemini tercih etti. Kariyerinin son bölümünde takımlarını daha çok bu sisteme sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye de aynı sistemi uyguladı. Pereira, kampta yapılan tek hazırlık maçında da yine bu sistem ile takımını sahaya sürdü. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile oynarken, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, söz konusu maçta her iki devrede iki farklı takım ile sahaya çıkarken, 3-4-3 sistemiyle mücadele etti.

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