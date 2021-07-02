Spor Vitor Pereiranın geri dönüşü spor kamuoyunda tartışma çıkardı
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Vitor Pereira'nın geri dönüşü spor kamuoyunda tartışma çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Bielsa kalibresinde bir hoca bakıyoruz' açıklamasının ardından takımın eski teknik direktörü Pereira ile anlaşılması sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereiranın geri dönüşü spor kamuoyunda tartışma çıkardı
Vitor Pereira

Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'nın yeniden takımın başına getirilmesi sosyal medyada gündem haline geldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, görüşülen teknik adamlar arasında ismi geçmeyen Pereira'nın takımın yeni hocası olmasını şaşkınlıkla karşılarken futbol kamuoyunun önde gelen isimleri de attıkları tweetlerle değerlendirmelerde bulundu.

İşte Pereira'nın geri dönüşü sonrasında futbol yorumcularının değerlendirmeleri;

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İtalya durdurulamıyor

İtalya durdurulamıyor

​Mancini ve öğrencileri Belçika'yı eleyerek İspanya'nın rakibi oldu.
İspanya yarı finalde

İspanya yarı finalde

İspanya, turnuvanın sürpriz takımı İsviçre'yi penaltılarda yendi.
İkinci Pereira dönemi

Hoca sorunu sürpriz bir isimle sonlandı.

Dışişleri, skandal raporun ardından açıklama yaptı.

​Eski defterler açılabilir.

Tabloda olumlu gidişat devam ediyor.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

"Musluk açılışlarıyla temel atmama törenleriyle milletin karşısına çıkıyorlar"

​Sakarya'da toplu açılış töreni düzenleniyor.

​İstanbul ve bazı illere uyarı yapıldı.

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