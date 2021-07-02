Vitor Pereira'nın geri dönüşü spor kamuoyunda tartışma çıkardı

Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'nın yeniden takımın başına getirilmesi sosyal medyada gündem haline geldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, görüşülen teknik adamlar arasında ismi geçmeyen Pereira'nın takımın yeni hocası olmasını şaşkınlıkla karşılarken futbol kamuoyunun önde gelen isimleri de attıkları tweetlerle değerlendirmelerde bulundu.

İşte Pereira'nın geri dönüşü sonrasında futbol yorumcularının değerlendirmeleri;

Düşünsene şu an Aziz Yıldırım'sın!

(Bu arada adam Vitor hoca iyi teknik direktör) — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) July 2, 2021

Hoca gelmesi hocasız kalmaktan iyidir. Erken Yorum yapmak anlamsız. Bu ülkede Del Bosque, Mancini, Aragones gibi hocalar bile teneke bağlanarak gönderildi. O yüzden ne konuşsak boş. Bekleyip görmek lazım. REKLAM July 2, 2021

Pereira ic sahada tek mac kaybetmedi...bunu unutmayalim.

Bu sene 7 mac verildi — koray güçlü (@GlKoray) July 2, 2021

RVP tartışması ile kaybettiği zaman, Braga maçında hakem faciası olmasa başarılı olabilirdi. Gönderilme sebebi 3 lü oynatma olması da ayrı fiyasko. Diğer adaylara göre daha pozitif seçim bence. — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) July 2, 2021

Onlarca teknik adamla görüşüldü. Gelen Vitor Pereira. Bari Daum’u getirseydiniz, o daha iyiydi. Vizyon bu kadar mı sönük olur? — Cem Küçük (@cemkucuk55) July 2, 2021