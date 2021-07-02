Vitor Pereira'nın geri dönüşü spor kamuoyunda tartışma çıkardı

Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'nın yeniden takımın başına getirilmesi sosyal medyada gündem haline geldi.
Sarı lacivertli taraftarlar, görüşülen teknik adamlar arasında ismi geçmeyen Pereira'nın takımın yeni hocası olmasını şaşkınlıkla karşılarken futbol kamuoyunun önde gelen isimleri de attıkları tweetlerle değerlendirmelerde bulundu.
İşte Pereira'nın geri dönüşü sonrasında futbol yorumcularının değerlendirmeleri;
Düşünsene şu an Aziz Yıldırım'sın!
(Bu arada adam Vitor hoca iyi teknik direktör)
Düşünsene şu an Aziz Yıldırım'sın!
Hoca gelmesi hocasız kalmaktan iyidir. Erken Yorum yapmak anlamsız. Bu ülkede Del Bosque, Mancini, Aragones gibi hocalar bile teneke bağlanarak gönderildi. O yüzden ne konuşsak boş. Bekleyip görmek lazım.
Hoca gelmesi hocasız kalmaktan iyidir. Erken Yorum yapmak anlamsız. Bu ülkede Del Bosque, Mancini, Aragones gibi hocalar bile teneke bağlanarak gönderildi. O yüzden ne konuşsak boş. Bekleyip görmek lazım.— Halil Özer😷😷😷😷😷😷 (@hozer200) July 2, 2021
Pereira ic sahada tek mac kaybetmedi...bunu unutmayalim.
Bu sene 7 mac verildi
Pereira ic sahada tek mac kaybetmedi...bunu unutmayalim.
RVP tartışması ile kaybettiği zaman, Braga maçında hakem faciası olmasa başarılı olabilirdi. Gönderilme sebebi 3 lü oynatma olması da ayrı fiyasko. Diğer adaylara göre daha pozitif seçim bence.
RVP tartışması ile kaybettiği zaman, Braga maçında hakem faciası olmasa başarılı olabilirdi. Gönderilme sebebi 3 lü oynatma olması da ayrı fiyasko. Diğer adaylara göre daha pozitif seçim bence.— Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) July 2, 2021
Onlarca teknik adamla görüşüldü. Gelen Vitor Pereira. Bari Daum’u getirseydiniz, o daha iyiydi. Vizyon bu kadar mı sönük olur?
Onlarca teknik adamla görüşüldü. Gelen Vitor Pereira. Bari Daum’u getirseydiniz, o daha iyiydi. Vizyon bu kadar mı sönük olur?— Cem Küçük (@cemkucuk55) July 2, 2021
Valla linç falan gelecek peşinden ama olsun içimde kalmasın (:
Bence Vitor Pereira iyi hoca. Başarılı olacaktır. Giderken de ayrılması hatalıydı. Hayırlısı olsun. Severiz kendisini.
Valla linç falan gelecek peşinden ama olsun içimde kalmasın (: