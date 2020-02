Vodafone Park'ta Sergen galası

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında bugün Gaziantep FK’yi konuk edecek. Geçen hafta Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK’yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park’taki ilk maçına çıkacak. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park’ta imza töreni düzenlemiş ve 20 binin üzerinde taraftar töreni izlemişti.

Boateng ilk kez

Beşiktaş’ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev verilmesi halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya’nın Fiorentina takımından kiralamıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev verilmesi halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak.

Vodafone Park'ta son 4 maçta tek galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi. Evindeki lig maçlarında Yeni Malatyaspor’a 2-0, Sivasspor’a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu. Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği’ni 4-1 yenebildi.

Burak Yılmaz formda

Beşiktaş’ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig’de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.

Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal’ın cezası tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Bu arada Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba sarı kart sınırında bulunuyor.