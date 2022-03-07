Vodafone Park'taki gol düellosunda kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar;
18. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Alex Teixeira'nın vuruşu Duarte'den sekerek sağ tarafta müsait pozisyonda bekleyen Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan'ın vuruşunda, top auta gitti.
Aynı dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası dışında topu göğsüyle önüne indiren ve ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
19. dakikada Güven Yalçın'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Can Bozdoğan'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti.
GOL!
- 35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasına gönderilen topta Okaka, Serdar Saatçı'dan sıyrılırken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın şutunda Rosier yatarak müdahale etti. Boşta kalan topu Serdar Saatçı uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kale önünde boş pozisyonda bekleyen Trezeguet'nin önüne çıkardı. Trezeguet de tek dokunuşla pozisyonu gole çevirdi: 0-1
GOL!
- 41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasına giren Güven Yalçın, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1
GOL!
- 45+3. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Caiçara'nın sağ taraftan gönderdiği uzun pasta Serdar Gürler ceza sahası içinde topu içeri çevirdi, Okaka altıpas önünde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2
GOL!
- 54'üncü dakikada skora bir kez daha denge geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal rakiplerinden sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Teixeira'nın ayak koyduğu top direkten döndü. Oluşan karambolde Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
65'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Teixeira arkadan gelen Umut'u gördü. Umut'un bekletmeden yaptığı vuruşta Başakşehir savunması sona anda ayak koydu. Seken topa Ghezzal'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig’de 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/N0LsHtcEbC
Süper Lig’de 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/N0LsHtcEbC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 7, 2022