Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ liglerin durumunu açıkladı. Başkan Üstündağ liglerin şu anki haliyle tescil edildiğini duyurdu.
Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadın ve erkek liglerimizi şu anki sıralamayla tescil etmeye karar verdik. Küme düşme olmayacak. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz" ifadelerini kullandı.
- Kararın ortak bir görüşme sonrasında alındığını ifade eden Başkan Üstündağ, bütün kulüplerden yazılı belge aldığını söyledi.
Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.
Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.— Mehmet Akif Üstündağ (@makifustundag) May 11, 2020
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