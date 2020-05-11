Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ liglerin durumunu açıkladı. Başkan Üstündağ liglerin şu anki haliyle tescil edildiğini duyurdu.

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadın ve erkek liglerimizi şu anki sıralamayla tescil etmeye karar verdik. Küme düşme olmayacak. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararın ortak bir görüşme sonrasında alındığını ifade eden Başkan Üstündağ, bütün kulüplerden yazılı belge aldığını söyledi.