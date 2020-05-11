VOLEYBOL

Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin tescil edildiğini açıkladı. Başkan Üstündağ, "Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Efeler Ligi'nde Fenerbahçe 58 puan ile zirvede yer alıyor.

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe 58 puan ile zirvede yer alıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ liglerin durumunu açıkladı. Başkan Üstündağ liglerin şu anki haliyle tescil edildiğini duyurdu.

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadın ve erkek liglerimizi şu anki sıralamayla tescil etmeye karar verdik. Küme düşme olmayacak. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Kararın ortak bir görüşme sonrasında alındığını ifade eden Başkan Üstündağ, bütün kulüplerden yazılı belge aldığını söyledi.

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