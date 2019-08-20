Volkan Babacan’ın geleceği Muhammed’e bağlı

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos’a elenen, Süper Lig’in ilk haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-0 kaybeden Başakşehir’de, transfer çalışmaları sürüyor.

Turuncu-lacivertlilerde listenin en başında ise Bursaspor’un 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekiple görüşmelerde son aşamaya gelen İstanbul temsilcisi, genç eldiveni renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de Mert Günok’un alternatifi olacak bir isim ile yola devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ın Volkan Babacan ısrarı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemindeki isimlere yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor’dan Emre Kılınç’ı kadrosuna katmak isterken aynı zamanda bir diğer hedefi ise Başakşehir forması giyen kaleci Volkan Babacan.Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle sezona başlayan Beşiktaş’ta, ortaya konulan futbol beklentileri karşılamazken, takımın transfer ihtiyacı da öne çıktı.Özellikle Karius’un yokluğunda kaleye geçen Utku’nun performansı tartışmalara sebep olurken, siyah-beyazlılar kaleci Volkan Babacan transferini bu hafta bitirmek için kolları sıvadı. Başakşehir, Bursaspor’dan Muhammed Şengezer’i kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş da turunucu-lacivertli rakibinden Volkan Babacan’ı kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor.Emre Kılınç listedeBeşiktaş’ın temmuz ayında gündemine gelen ancak şu ana kadar netleşmeyen transfer hedeflerinden birisi olan Emre Kılınç için yöneticiler dün Sivasspor’un kapısını çaldı.Yapılan görümeler sonrasında bu futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifini yapan Beşiktaş, kırmızı-beyazlı ekibin cevabını beklemeye başladı. İki ekip yöneticileri bu hafta Emre Kılınç için yeniden bir araya gelecek. Beşiktaş, bir an önce Emre transferini tamamlamak istiyor.

Öte yandan Bursaspor’un, TFF 1. Lig’in ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük maçında Şengezer’i kadroya almaması, bu transferin büyük ölçüde bittiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Muhammed gelirse Volkan gidecek

Medipol Başakşehir’de yönetim ve teknik heyet, Muhammed Şengezer’i transfer etmesi halinde ise Volkan Babacan’ın takımdan ayrılmasına onay verecek.