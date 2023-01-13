Volkan Demirel: Anlatacak çok şey var

Galatasaray kendi evinde Hatayspor'u konuk etti. Hatayspor, deplasmanda sarı-kırmızılı ekibe 4-0 mağlup oldu. Maç sonunda Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel yayıncı kuruluşa konuştu.
''Anlatılacak çok şey var''
- "Anlatılacak çok şey var. İlk golü yiyorsunuz, golü yerken oyuncumuz ayakkabısını değiştiriyor. Alışkanlıklardan insanları vazgeçirmek zor. Geriden oyun kurma sevdası var, bu sevdaya nasıl düştüler onu araştırıyoruz."
''Bu seneyi atlatmaya çalışacağım''
- "Elimden geldiği kadar bu seneyi atlatmaya çalışacağım. Atlatabilirsem."