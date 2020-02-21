SÜPER LİG

Volkan Demirel derbide bir ilki yaşayacak

29 Şubat 2004 yılında ilk kez Galatasaray derbisinde kalede görev yapan Volkan Demirel, 23 Şubat 2020 yılında oynanacak olan dev derbide ilk kez kulübede antrenör olarak görev alacak.

Haber Merkezi İHA
Volkan Demirel, oynadığı dönemde Kadıköy’de Galatasaray mağlubiyeti görmemişti.

Volkan Demirel, oynadığı dönemde Kadıköy’de Galatasaray mağlubiyeti görmemişti.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 23. haftasında evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Volkan Demirel ilk kez antrenör olarak kulübede yer alacak.

2003 yılında sarı-lacivertli formayı sırtına giyen Demirel, 17 yıl boyunca futbolcu olarak takımına hizmet vermişti. Sezon başında futbol hayatını noktalayıp sarı-lacivertlilerde antrenörlük kariyerine başlayan Volkan Demirel, 29 Şubat 2004 tarihinde ilk kez çıktığı Galatasaray derbisinden 16 yıl sonra kulübede antrenör olarak görev yapacak.

Kadıköy’de oynanan 19 maçın 16’sında ilk 11’de sahaya çıkan Demirel 3 müsabakada da yedek kulübesinde yer almıştı. Taraftarının karşısında derbide ilk kez sahada kaleci olarak yer almayacak olan Volkan Demirel, Kadıköy’de Galatasaray mağlubiyeti görmeden sporculuk kariyerini noktaladı.

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