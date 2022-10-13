Spor Volkan Demirel oyuncusunu övdü Milli takım yolu açık
FUTBOL FUTBOL

Volkan Demirel oyuncusunu övdü: Milli takım yolu açık

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda oynayacakları Karagümrük müsabakasıyla ilgili olarak, "Biz maç maç hedef koyuyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız" dedi. Erce Kardeşler'in performansı hakkında da konuşan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Böyle devam ederse milli takım yolu ona en kısa zamanda açılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Volkan Demirel Erce Kardeşler için ne dedi?
Volkan Demirel

Süper Lig’in 10. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam etti. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik idmanı ile devam etti.

"Tek hedef 3 puan"


Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, ona göre de çalıştıklarını ve tek hedeflerinin yine 3 puan olduğunu söyledi.

Demirel, önemli olanın şu an için 3 puan olduğunu belirterek, "Futbolda var bunlar ne yazık ki. Rakip olabiliyorsunuz çalıştığınız yerlerde. Ama önemi yok. Önemli olan şu an buranın galip gelmesi. Biz şu an maça çıkıp kazanmak için yine geçen hafta söylediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağımızı biliyoruz. Ona göre de çıkıp kazanmak için zaten çalışıyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz yine 3 puan. Dediğim gibi oyun olarak belki yine memnuniyetsizlik, böyle oyun mu olur, böyle kazanılır mı diye yorumlar yapılabilir ama ben şu an tamamen 3 puan alarak yukarılara çıkmaya çalışıyorum. Çünkü henüz yeni bir zaman zarfında yani 15 günlük bir zaman zarfında istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Önemli olan şu an 3 puan. İlerleyen haftalarda dünya kupası geldikten sonraki oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan, veya daha rakibin üçüncü bölgesine yayıldıktan sonra pas oyunlarıyla, set oyunlarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir ekip olabiliriz. Ama şu an bizim derdimiz az gol yiyerek, maç kazanarak yolumuza devam etmek” şeklinde konuştu.

"Ufak sakatlıklarımız var"

Volkan Demirel, küçük sakatlıkların olduğunu cezalı oyuncusunun olmadığını belirterek "Sakatlıklarımız var ama çok ufak sakatlıklar. Bence maçta bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Cezalı oyuncumuz yok. Ruben geri geldi biliyorsunuz. En iyi şekilde herkes hazırlanıyor. İnşallah bu maçta da kazasız belasız oynayarak, galip gelerek tekrar Hatay’a döneceğiz" diye konuştu.

"Erce böyle devam ederse milli takım yolu açılacaktır"

Kaleciliğin sadece top tutmakla olmadığını, Erce’nin iyi bir kaleci olduğunu belirten Demirel, "Ben sadece Erce ile değil tüm takımla konuşuyorum. Hepimiz arkadaş gibiyiz. Ben zaten ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Ben sizin hocanız değil arkadaşınızım. Kiminizin abisiyim. Her şeyi paylaşıyoruz. Erce’nin zaten iyi kaleci olduğunu biliyorum. Ama buraya geldikten sonra ne kadar iyi kaleci olduğunu daha da iyi anladım. Erce inşallah böyle devam ederse milli takım yolu da ona en kısa zamanda açılacaktır. Böyle devam edeceğini de biliyorum. Eminim. Çünkü hem karakter olarak hem de oyuncu kaleci kalecilik sadece top tutmaktan oluşmuyor. Kalecilik hakkında biraz daha bilgim olduğu için onu söyleyebilirim. Kalecilik sadece top tutmakla olmuyor. Biraz karakter, biraz duruş, biraz kafa yapısı biraz mental her şeyin hazır olması lazım. Bunda da Erce’de fazlasıyla var. İnşallah böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

Erce Kardeşler
Erce Kardeşler

"Maç maç hedef koyuyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç maç hedef koyarak üst sıralara çıkmak istediklerini dile getirerek, "Biz maç maç hedef koyuyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız. Ondan sonraki hedefimizi söyleyeceğim. Ama bu haftaki hedefimiz inşallah 3 puan alıp puanımızı 10’a çıkarmak. İşte 10’a çıkarırsak aşağı yukarı 12'nci, 13'üncü sıralar bandına geliriz. Ondan sonra yine önümüzdeki maça bakarak yine o maçı kazandıktan sonra işte sıralamada 1-2 basamak daha çıkabiliriz. Yani kazana kazana hedef koymak, kısa vadede hedef koymak bence en mantıklısı şu anki durum için. Ama ilerleyen hedeflerimiz tabi bunlar yakın vadeli hedefler ama ilerleyen günlerde büyük vadedeki hedeflerimizi koyacağız. İnşallah hep beraber onları beraber başaracağız” açıklamasını yaptı.

İhan Palut: 6-7 takım zirve mücadelesi verecek
SPOR
İhan Palut: 6-7 takım zirve mücadelesi verecek

Kayserispor-Galatasaray

Kayserispor-Galatasaray

​Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.
Yüreğimiz kömür karası

Yüreğimiz kömür karası

​Zonguldak Kömürspor ve Kastamonusporlu futbolculardan anlamlı pankart.
Üzerimizdeki baskıyı attık

'Üzerimizdeki
baskıyı attık'

​Pirlo, Hatayspor galibiyetini değerlendirdi.
'Yolumuza bakacağız'

'Yolumuza bakacağız'

​Volkan Demirek, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Beş maç<br>sonra kazandı

Beş maç
sonra kazandı

​Fatih Karagümrük, evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Zirveye çıktı

Zirveye çıktı

Karagümrük-Hatayspor maçına Caner Erkin damga vurdu.
6-8 ay yok

6-8 ay yok

​Kayserisporlu genç futbolcu ameliyat edildi.
'En büyük <br>şey ölüm'

'En büyük
şey ölüm'

​Volkan Demirel'den Bartın için taziye mesajı.
Bartın için <br>saygı duruşu

Bartın için
saygı duruşu

​Türkiye Futbol Federasyonu alınan kararı duyurdu.
İkisi ağır <br>dört yaralı

İkisi ağır
dört yaralı

1. Lig ekibi deplasman dönüşü kaza geçirdi.
Spor camiası <br>tek yürek

Spor camiası
tek yürek

​Federasyonlar ve kulüpler Bartın için başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul 'Avcı'sı

İstanbul 'Avcı'sı

​Derbi öncesi, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın üstünlüğü göze çarpıyor.
Taraftar otobüsüne <br>taşlı saldırı

Taraftar otobüsüne
taşlı saldırı

​Süper Lig maçı sonrası ortalık karıştı.
Rekabetten notlar

Rekabetten notlar

Siyah-beyazlıların İstanbul'da üstünlük kuramadığı gözlemleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.