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Volkan Demirel ilk kez kaybetti

Fatih Karagümrük, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 yenildi. Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk mağlubiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirel ilk kez kaybetti
Karagümrük'ün başında 4. maçına çıktı.

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK'ya üç puanı getiren goller, 6. dakikada Furkan Soyalp, 18. dakikada Muhammet Demir ve 73. dakikada Figueiredo'dan geldi.

Karagümrük'ün tek golünü 50. dakikada Emre Mor attı.

Evindeki yenilmezlik serisini sürdüren Antep ekibi, bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti.

Volkan Demirel yönetiminde ilk kez kaybeden Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

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