Volkan Demirel Süper Lig'e dönüyor! Anlaşma sağlandı

Teknik direktör Volkan Demirel, kulübeye dönüyor. Daha önce Adana Demirspor'la anlaşmanın kapısından dönen genç çalıştırıcı, Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK ile el sıkıştı.
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.
Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.
43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, DHA'nın haberine göre Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor. Ege temsilcisi ligde 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.