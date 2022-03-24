Volkan Demirel'den dikkat çekici mesajlar: Onu milli takım forması altında görmeyi isterdim

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Teknik Direktörü Volkan Demirel katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Volkan Demirel, gelecekteki hedefinin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne girebilmek olduğunu söyledi.

“Emre Mor’un milli takım kadrosunda olmasını çok isterdim”

“Emre Mor, son zamanlarda milli takım forması giymeyi hak eden bir futbolcudur. İlk 11’de başlasa değişiklikle de girse, skora katkı yapabileceğini düşündüğüm bir futbolcu”

Demirel, Arda Güler’in performansıyla ilgili olarak şöyle konuştu;

“Arda ile daha önce çalışma fırsatı buldum. Zamanı geldiğinde oyuncunun milli takımda yer alacağını ve Fenerbahçe’ye de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Doğru planlama yapılması ile Arda iyi yerlere gelecektir. Bu tarz yetenekli genç futbolcuların çok övülmesi değil desteklenmesi gerekiyor"

Volkan Demirel, Uğurcan Çakır-Altay Bayındır rekabetiyle ilgili olarak da “Değerini bilelim, yarıştırmayalım. Bu isimler Türkiye’nin geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

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“Her zaman Fenerbahçeliyim”

"Fenerbahçeli olduğumu, Fenerbahçeli olmaktan gurur duyduğumu her zaman söyleyeceğim. Şimdi de ilerleyen günlerde de nerede olursam olayım bu gerçek değişmeyecek"

“Benim zamanımda olsa oynatılmazdım”

“Futbol halı sahada top oynamaktan daha öte. Benim zamanımda sosyal medya olsa oynayamazdım, oynatılmazdım. Çok hata yaptık, bu kadar hatayı kimse kabul etmezdi"

"Karagümrük- Fenerbahçe maçının ardından kızım ben kazandım dedi"

“Kızım çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı ancak Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından eve döndüğümde üzerinde Karagümrük forması, altında Fenerbahçe şortu vardı ve bana ‘ne Fenerbahçe kazandı ne de Karagümrük, ben kazandım’ dedi".

Fenerbahçe’de 16 sezon başarılara imza attı

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