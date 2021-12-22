Spor Volkan Demirelden Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken mesaj
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken mesaj

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı sonrasında çarpıcı mesajlar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelden Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken mesaj
Volkan Demirel - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü

Fenerbahçe ile 9 kişi kaldığı maçtan 1 puan çıkartan

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, mücadele sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Demirel'in maç sonunda yaptığı taktik açıklaması Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya gönderme olarak yorumlandı.

İşte o açıklamalar;

  • -"1 hafta olacak. 3'lü oynamışsın, 4'lü oynamışsın, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar."
  • -"Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu."
  • -"Takıma teşekkür ediyorum. Başka söylenecek bir şey yok."
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