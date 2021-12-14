Volkan Demirel'den Fenerbahçe sitemi: "Soyunma odasında olsam silkelerdim"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu ve zirve ile arasındaki puan farkını indirme şansını kaybetti.

Yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımla ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Bir isyan olması lazım"

Demirel, "Dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bu kadar hata yaparsanız 3 gol yersiniz. Fenerbahçe kazansa 2. sıraya yükselecek ve şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'a yaklaşacaktı. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe'den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Ben yenilsem, gelsem içeri, 'Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız!" diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum" ifadelerini kullandı.

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⚫ GFK 3-2 FB 🔵



🗣️ Volkan Demirel: "Maç biteli henüz 5-6 dakika olmadan, Fenebahçe'den eğer 2 oyuncu röportaja geliyorsa soyunma odasında demek ki konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz... Yenilsem ve içeri girsem, insanları bir silkelerim. Orada bir isyan olması lazım." pic.twitter.com/axBF07BiQx — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 13, 2021

SPOR Rıdvan Dilmen'den Gaziantep'in galibiyeti sonrasında ses getiren sözler



