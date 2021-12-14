Spor Volkan Demirelden Fenerbahçe sitemi "Soyunma odasında olsam silkelerdim"
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe sitemi: "Soyunma odasında olsam silkelerdim"

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli futbolcuların Gaziantep Futbol Kulübü karşısında kaybedilen 3 puanın önemini anlamadıklarını söyledi. Demirel, "Ben soyunma odasında olsam insanları bir silkelerim. Orada bir isyan olması lazım" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Volkan Demirelden Fenerbahçe sitemi: Soyunma odasında olsam silkelerdim
Volkan Demirel

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu ve zirve ile arasındaki puan farkını indirme şansını kaybetti.

Yayıncı kuruluşta karşılaşmayı yorumlayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımla ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Bir isyan olması lazım"


Demirel, "Dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bu kadar hata yaparsanız 3 gol yersiniz. Fenerbahçe kazansa 2. sıraya yükselecek ve şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'a yaklaşacaktı. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe'den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Ben yenilsem, gelsem içeri, 'Kardeşim bu maç yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız!" diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum" ifadelerini kullandı.

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