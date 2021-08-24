Spor Volkan Demirelden Galatasaraylı yıldıza büyük övgü
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Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü

Futbol yorumculuğu yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'nın kalitesinin tartışılmayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelden Galatasaraylı yıldıza büyük övgü
Volkan Demirel

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera hakkında konuştu.

Son dönemde yaptığı hatalarla gündeme gelen Uruguaylı eldivenin kalitesinin tartışılmayacağını belirten Demirel, şu ifadeleri kullandı;

"Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur"


  • "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada Muslera Muslera'dır. Son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'ı demek. Performans odaklı değil sezon içinde ne yaptığına bakmak gerekiyor. Maçlarla beraber kendini bulacaktır. Muslera, bildiğimiz performansına geri dönecektir. Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Biz de kalecilik yaptık, kaleciler kötü goller yiyecektir ancak kötü kaleci olduğu anlamına gelmez. Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur."
Fernando Muslera ve Volkan Demirel
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