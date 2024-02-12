Volkan Demirel'den öz eleştiri: 'Bahanelere sığınmak istemiyorum'

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.





Mağlubiyetin ardından teknik direktör Volkan Demirel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Volkan Demirel'in açıklamaları:

'Sezonun en kötü maçıydı'

"İşin açıkçası, ilk yarının bir an önce bitmesini istedim. Düşüklerimizin sahaya veremediğimiz bir maç oldu. Bu sezonun en kötü maçıydı bizim adımıza"





'Bunun nedenini sorguluyorum'

"Bugünkü maçta 75 dakika boyunca hiçbir şey yapamadık. Bunun nedenini sorguluyorum. Konsantre olmak için her şey mevcut. ama oyun içinde bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı"

'Aklı selim bir şekilde düşüneceğiz'

"İkinci yarının başında da rakibin tacından yediğimiz gol var. Anlamadığım konu şu, neden bu maç içinde düşük bu takım? Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum. Neticesinde yenildik, bugünkü oyunu anlamış değilim. Oyunla ilgili aklı selim bir şekilde düşüneceğiz"



















