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Volkan Demirel'in bilinmeyen transfer hikayesi: 2. Lig ekibinin kapısından döndü, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın eski kalecisi ve şu sıralarda sarı-lacivertli takımda antrenörlük yapan Volkan Demirel'in futbolculuk kariyeriyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Volkan Demirel kariyerinde tam 17 sene Fenerbahçe forması giydi.

Volkan Demirel kariyerinde tam 17 sene Fenerbahçe forması giydi.

Volkan Demirel'in sarı-lacivertli takıma transferinden önce Yıldırım Bosnaspor'un kapısından döndüğü öğrenildi. O dönemde 2. Lig'de boy gösteren Yıldırım Bosnaspor'da yönetici Ercan Gül, Boşnak Dünyası TV'de yaptığı açıklamada Demirel'le ilgili bilinmeyen transfer detayını şu sözlerle anlattı;

"Volkan ve Egemen'i alacaktık"

  • "Kartalspor'da o zaman kalede Volkan Demirel var. Bir de Egemen (Korkmaz) var. Onları almaya karar verdik. Futbolcu satmıştık, paramız da vardı."

"Başkan 200 bin TL istedi"

  • "Elimizdeki parayı gazete kağıdına sardık, Kartalspor Kulübü’ne gittik ve başkanla görüştük. Başkanla pazarlık yapıyoruz, 200 bin TL istedi. Biz ise 125 bin önererek 'Bakın paramız hazır, kabul edin hemen gidelim transferi bitirelim' dedik."

Volkan Demirel, profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı.
Volkan Demirel, profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı.

"Fenerbahçe istiyor' dedi"

  • "Kendisi oyuncuyu Fenerbahçe’nin de istediğini söyledi. Biz kendisinin fiyat yükseltmeye çalıştığını düşünerek vazgeçtik. Volkan olmayınca otomatikman Egemen'i de alamadık."

"Bize gelseydi belki de Fenerbahçe'ye transfer olamayacaktı"

  • "İnsanın futbolda biraz da şansı olacak. Volkan, Yıldırım Bosna’ya gelseydi belki de hiç Fenerbahçe’de oynayamayacaktı. Bu da kaderin bir cilvesi."


Volkan Demirel'den futbola veda
Volkan Demirel'den futbola veda

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in teknik heyette görev yapacağını açıkladı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"Volkan Demirel ile yapılan görüşmelerin karara bağlandığını ve yeni bir yolculuğa adım atıldığını belirterek, "Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir."Emektar kaleci için jübile organizasyonu yapılacakVolkan Demirel için bir jübile yapılacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır. Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz"Volkan Demirel&#39;den veda sonrası ilk açıklama: &quot;Ömür boyu burada olmam dileğiyle&quot; pic.twitter.com/ULojfFhpZR&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Eylül 2019

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