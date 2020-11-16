Volkan Demirel'in bilinmeyen transfer hikayesi: 2. Lig ekibinin kapısından döndü, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Volkan Demirel'in sarı-lacivertli takıma transferinden önce Yıldırım Bosnaspor'un kapısından döndüğü öğrenildi. O dönemde 2. Lig'de boy gösteren Yıldırım Bosnaspor'da yönetici Ercan Gül, Boşnak Dünyası TV'de yaptığı açıklamada Demirel'le ilgili bilinmeyen transfer detayını şu sözlerle anlattı;

"Volkan ve Egemen'i alacaktık"

"Kartalspor'da o zaman kalede Volkan Demirel var. Bir de Egemen (Korkmaz) var. Onları almaya karar verdik. Futbolcu satmıştık, paramız da vardı."

"Başkan 200 bin TL istedi"

"Elimizdeki parayı gazete kağıdına sardık, Kartalspor Kulübü’ne gittik ve başkanla görüştük. Başkanla pazarlık yapıyoruz, 200 bin TL istedi. Biz ise 125 bin önererek 'Bakın paramız hazır, kabul edin hemen gidelim transferi bitirelim' dedik."

"Fenerbahçe istiyor' dedi"

"Kendisi oyuncuyu Fenerbahçe’nin de istediğini söyledi. Biz kendisinin fiyat yükseltmeye çalıştığını düşünerek vazgeçtik. Volkan olmayınca otomatikman Egemen'i de alamadık."

"Bize gelseydi belki de Fenerbahçe'ye transfer olamayacaktı"

"İnsanın futbolda biraz da şansı olacak. Volkan, Yıldırım Bosna’ya gelseydi belki de hiç Fenerbahçe’de oynayamayacaktı. Bu da kaderin bir cilvesi."





Şampiyonlar Ligi hesabı, yayınladığı videoyla Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.pic.twitter.com/FmH1tdNcwz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2020