Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasına neden olan görüntüsü

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakıldı. Bu radikal kararın neden alındığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Volkan'ın kadro dışı bırakılmasında sportif direktör Comolli'ye karşı sergilediği tavrın etkili olduğu belirtildi.

"Bu görüntüyü bir yere yazın"

Bein Sports yorumcusu Tümer Metin, geçen hafta Fenerbahçe'nin Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu maçta Volkan Demirel'in Comolli'yle bir görüntüsünü ekrana getirmiş ve ikili arasında yaşanan gerilime şu ifadelerle dikkati çekmişti;

"Volkan'ın vücut dili ve haleti ruhiyesi her şeyi anlatıyor. Bu görüntüyü bir yere yazın arkadaşlar."

İşte Tümer Metin'in dikkat çektiği o görüntü;