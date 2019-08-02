PTT 1.LİG

Volkan Şen futbola geri döndü

Bir sezondur boşta olan tecrübeli futbolcu Volkan Şen, Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Volkan Şen Fenerbahçe formasıyla çıktığı 76 maçta 8 gol atarken 13 de asist yapmıştı.

Volkan Şen Fenerbahçe formasıyla çıktığı 76 maçta 8 gol atarken 13 de asist yapmıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

  • Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.

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