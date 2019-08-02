Volkan Şen futbola geri döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Volkan Şen'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 32 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Şen'in boş mukaveleye imza atarak takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
- Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Şen, en son Konyaspor'da oynamıştı.
Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır. pic.twitter.com/uUKzDrN39S
Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır. pic.twitter.com/uUKzDrN39S— Adana Demirspor (@AdsKulubu) 1 Ağustos 2019
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