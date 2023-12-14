Geçtiğimiz sezon devre arasına kadar Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un adı Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.
Bundesliga takımlarından Hoffeinheim forması giyen Hollandalı golcünün menajeri, bu akşam oynanan Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını Ülker Stadyumu'nda takip ettiği iddia edildi.
30 yaşındaki forvet oyuncusunun Hoffeinheim'da kiralık sözleşmesi sona erecek. Alman ekibinde istediği performansı sergileyemeyen Weghorts'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
Hollandalı bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.