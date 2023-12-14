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Spor

Eski Beşiktaşlı oyuncunun menajeri Kadıköy'de maçı takip etti

Adı Türk kulüpleriyle anılan eski Beşiktaşlı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un menajeri, Fenerbahçe-Spartak Trnava karşılaşmasını Ülker Stadyumu'nda takip ettiği iddia edildi.

22:09 - 14/12/2023 jeudi
Güncelleme: 00:03 - 15/12/2023 vendredi
Yeni Şafak
Wout Weghorst
Wout Weghorst

Geçtiğimiz sezon devre arasına kadar Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un adı Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.


Bundesliga takımlarından Hoffeinheim forması giyen Hollandalı golcünün menajeri, bu akşam oynanan Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını Ülker Stadyumu'nda takip ettiği iddia edildi.


30 yaşındaki forvet oyuncusunun Hoffeinheim'da kiralık sözleşmesi sona erecek. Alman ekibinde istediği performansı sergileyemeyen Weghorts'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.


Hollandalı bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.








#Fenerbahçe
#Spartak Trnava
#Wout Weghorst
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