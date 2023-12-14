Fenerbahçe, Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçında Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı lacivertlileri maçta öne geçiren golü atan Ferdi Kadıoğlu, sevincini yedek kulübesindeki Umut Nayir ile yaşadı. Fenerbahçeli diğer futbolcular da milli oyuncuya sarılarak golü kutladı. Dün bebeğinin hayatını kaybettiğini açıklayan Umut Nayir, arkadaşlarının bu hareketi sonrasında duygusal anlar yaşadı.