Wehgorst bir adım önde

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yaptığı son 3 maçta gol atamayan ve buna bağlı olarak galibiyet de alamayan Trabzonspor'da forvet transferi gündemdeki yerini koruyor. Takviye etmek istediği bölgeler arasında orta saha da yer alan bordo-mavililer önceliği ise golcüye vermeyi planlıyor. Bu konuda listede öne çıkan isimler ise bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen ve şu anda ise ingiltere'nin Burnley takımının kadrosunda yer alan Hollandalı golcü Wout Weghorst ile geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan Southampton'dan Paul Onuachu yer alıyor.





Onuachu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta 17 gol atmıştı.





Kiralama formülü masada





İki isim arasında ise ağırlığın Weghorst'tan yana olduğu ifade edildi. Hollandalı oyuncunun Burnley'in sezon planlamasında yer almadığı kaydedildi. Geçen sezon Almanya'da Hoffenheim'da, 2022-2023'te ise ülkemizde Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Weghorst için Burnley'nin kiralama alışkanlığı bulunuyor. Bordo-mavililerin, 32 yaşındaki oyuncuyu yine kiralık olarak kadrolarına katmak istedikleri ve temasların sürdüğü de ifade edildi.





Weghorst, Burnley'in Luton Town ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun ilk maçında 82. dakikada oyuna girebildi. Burnley'in Championship'te oynaması nedeniyle ayrılmak ve daha üst bir ligde top koşturmak isteyen Weghorst aynı zamanda daha fazla süre de almak istiyor. Hollandalı futbolcunun bu nedenlerle Trabzonspor'a sıcak baktığı ifade edildi.



















