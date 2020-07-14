​Werder Bremen ile bütün bağlarını kopartan Nuri Şahin Fenerbahçe yolunda

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de rota Nuri Şahin'e çevrildi. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncuya uzun vadeli bir plan sundu. Fenerbahçe, Nuri Şahin'in futbolu bıraktıktan sonra da kulüp içerisinde görev almasını istiyor.

Alman medyasında yer alan habere göre, Nuri Şahin Werder Bremen ile olan bütün bağlantılarını kopardı. Hatta 1 yıl sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen, yıldız oyuncu bu opsiyonu kullanmadı. Haberin detayında Nuri Şahin'in Werder Bremen'in aldığı hiç bir sonuca sosyal medyada reaksiyon vermediği ve kulübün saha dışında sorumluluk almasını istemesine rağmen, bunu nadiren yaptığına yer verildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin sezonu kapattı Almanya’nın Werder Bremen ekibinde forma giyen Nuri Şahin, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü Eintracht Frankfurt maçında sakatlanan milli futbolcunun sezonu kapattığını belirtti. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.Alman basını ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri’nin takımdan ayrılacağını ve Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiğini öne sürdü. Haberlerde Werder Bremen’in eski kaptanı olan Max Kruse’nin bu transferde önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekildi.Nuri Şahin: "Bu salgın döneminde birçok şey öğreneceğiz. Bazıları küçük şeyler. Sahip olduğumuz zamana şükretmeyi mesela. Dün çocuklarımla bir masa oyunu oynadım ve onlarla bunu en son ne zaman yaptığımı bile hatırlamıyordum"(TRT World) pic.twitter.com/eLykAvqCDt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 19, 2020

Nuri Şahin, Florian Kohfeldt ile tartıştı

Haberde, Nuri Şahin'in teknik direktör Florian Kohfeldt ile tartıştığı, hatta taktik antrenmanlara kulak asmadığı iddia edildi. Ayrıca Nuri Şahin'in sıradaki durağının Fenerbahçe ya da MLS ekiplerinden birisi olacağı yazıldı.