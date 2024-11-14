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Xabi Alonso Bayer Leverkusen'den ayrılıyor: Dünya devine gidiyor

Xabi Alonso Bayer Leverkusen'den ayrılıyor: Dünya devine gidiyor

18:5914/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Xabi Alonso
Xabi Alonso

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceği merak konusu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 42 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonu dünya devinin başına geçeceği iddia edildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.


İspanyol basını Eurosport'ta yer alan habere göre, genç teknik adam sezon sonunda Leverkusen'den ayrılacak.

42 yaşındaki çalıştırıcının bir sonraki durağının dünya devi Real Madrid olma olasılığının yüksek olduğu yazıldı.


Ayrıca Real Madrid yönetiminin Carlo Ancelotti'nin performansından memnun olmadığı ve gelecek sezon çalışmayı düşünmedikleri aktarıldı.










#Xabi Alonso
#Bayer Leverkusen
#Real Madrid

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