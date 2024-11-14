Xabi Alonso Bayer Leverkusen'den ayrılıyor: Dünya devine gidiyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını Eurosport'ta yer alan habere göre, genç teknik adam sezon sonunda Leverkusen'den ayrılacak.

42 yaşındaki çalıştırıcının bir sonraki durağının dünya devi Real Madrid olma olasılığının yüksek olduğu yazıldı.

Ayrıca Real Madrid yönetiminin Carlo Ancelotti'nin performansından memnun olmadığı ve gelecek sezon çalışmayı düşünmedikleri aktarıldı.