Spor Türk futbolunda devrim Dünya kupası dönüşü yabancı hakem uygulaması başlıyor
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Türk futbolunda devrim: Dünya kupası dönüşü yabancı hakem uygulaması başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin hakem hatalarına gösterdiği tepkilerin önüne geçmek amacıyla uzun süredir yürüttüğü yabancı hakem programında sona yaklaştı. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF, Dünya Kupası dönüşü oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde bir yabancı hakeme görev vererek Türk Futbolu’nda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yabancı hakem uygulaması başlayacak mı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yabancı hakem mi yönetecek?
Mehmet Büyükekşi

Mehmet Büyükekşi’nin Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilmesinin ardından yapılan değişimlere bir yenisi daha ekleniyor. Göreve seçildiği süreçten bu yana medya mensuplarıyla bir araya geldiği toplantılarda Türk Futbolu’ndaki hakem hatalarını ve atamalarını detaylıca anlatan Büyükekşi, ihtiyaç olması halinde de ‘hakem değişim programı’ projesi kapsamında bazı ülkelerin federasyonlarıyla hakem değişikliği yapılabileceğinin sinyallerini vererek bu konuda kulüplerin talepleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirtmişti.

Dünya Kupası arasında resmi adımlar atılacak

Süper Lig’de 10. haftanın geride kalmasıyla birlikte her hafta bir kulübün resmi sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaparak hakemleri eleştirmeye devam etmesiyle birlikte gelen tepkileri en aza indirgemek amacıyla ‘hakem değişim programının’ dünya kupası dönüşünde oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisiyle beraber başlaması bekleniyor. Bu konuda 4 büyük kulüplerin başkanları başta olmak üzere tüm kulüplerin temsilcileriyle bir toplantı yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından Şili Futbol Federasyonu ile bu değişim hakkında bir toplantı yaparak bir Türk hakemin Şili’deki bir maçı, Şilili bir hakemin ise Fenerbahçe – Galatasaray derbisini yönetmesi konusunda masaya oturması bekleniyor. Federasyon yönetimi, Dünya Kupası arasında somut adımları tamamlayarak resmi açıklamayı yapmayı planlıyor.

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