SÜPER LİG

Yabancılar en çok Galatasaray'ı izledi

Bu sezon 10 bin 928 yabancı uyruklu taraftar Galatasaray'ın maçlarını stadyumda takip etti. Sarı-kırmızılılar bu alanda zirvede yer alırken, İstanbulspor'un da listede bulunması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Galatasaray ligde topladığı 25 puanla 7. sırada yer alıyor.

Galatasaray ligde topladığı 25 puanla 7. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Bu sezon yabancı uyruklu taraftarların en çok ilgi gösterdiği Türk takımı belli oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, 10 bin 928 Passolig'li taraftarla zirvede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımı 5 bin 475 kişiyle Beşiktaş takip ederken Fenerbahçe'nin maçlarını ise 4 bin 469 yabancı uyruklu taraftar seyretti.

  • Listenin en çok dikkat çeken takımı, bin 395 taraftarla İstanbulspor oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi, bin 692 taraftarlı Trabzonspor'un hemen altında 5. sırada yer aldı.

En fazla Passolig kartı olan ülkeler listesi şöyle:

  • 1- Almanya
  • 2- Lübnan
  • 3- Irak
  • 4- Avusturya
  • 5- KKTC
  • 6- Fransa
  • 7- Belçika
  • 8- Danimarka
  • 9- İsviçre
  • 10- Rusya


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